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Как выглядит новый бохо-шик и что носит городская амазонка 21 века по версии Ports 1961
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Как выглядит новый бохо-шик и что носит городская амазонка 21 века по версии Ports 1961 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Стартовавшая накануне Неделя моды в Лондоне подтверждает наметившуюся тенденцию на следующую весну: бренды устали от одежды, которая мало подходит для носки в повседневной жизни. Многие стремятся предложить стильные вещи вне времени, которые окажутся актуальными на долгие годы вперед. Одна из показательных коллекций в этом плане принадлежит Ports 1961: канадская марка создала понятные, но в то же время полные деталей наряды. К простому комплекту из черных брюк и белой футболки добавлен топ, выполненный в технике макраме. Любое платье имеет длинную бахрому, дополенную деревянными бусинами и подвесками. К вязаным коплектам из топа и юбок идут массивные браслеты из дерева. Даже ручки простых сумок-шопперов переплетены шнурками и нитками. На смену излишеству пришел не минимализм, но расслабленный шик.
Фото: IMAXTREE
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