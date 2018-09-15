Как выглядит новый бохо-шик и что носит городская амазонка 21 века по версии Ports 1961

Стартовавшая накануне Неделя моды в Лондоне подтверждает наметившуюся тенденцию на следующую весну: бренды устали от одежды, которая мало подходит для носки в повседневной жизни. Многие стремятся предложить стильные вещи вне времени, которые окажутся актуальными на долгие годы вперед. Одна из показательных коллекций в этом плане принадлежит Ports 1961: канадская марка создала понятные, но в то же время полные деталей наряды. К простому комплекту из черных брюк и белой футболки добавлен топ, выполненный в технике макраме. Любое платье имеет длинную бахрому, дополенную деревянными бусинами и подвесками. К вязаным коплектам из топа и юбок идут массивные браслеты из дерева. Даже ручки простых сумок-шопперов переплетены шнурками и нитками. На смену излишеству пришел не минимализм, но расслабленный шик.

Фото: IMAXTREE