Высокая мода в архангельской деревне. В соцсетях возмутились новым Vogue

Сентябрьский номер итальянского Vogue россияне могут увидеть на страничке издания в Instagram и на сайте журнала. Многие уже высказали там свое отношение к снимкам.

Фотомодели, чей пол трудно определить, в том числе красотка с усами, сняты в кричаще ярких нарядах. Некоторые можно соотнести с популярным у иностранцев стилем babushka и еще чуть-чуть с цыганской пестротой. Платки, леггинсы, узор горошком, умопомрачительные каблуки, рюши.

Все это оттеняет фон: покосившиеся серые заборы, ветшающий храм, проселочная дорога, старые машины, избы, сараи, березки и настоящие деревенские жители. Одна из позирующих с матерчатым узелком, зажатым в руке, похоже, сильно хочет в туалет — по крайней мере, об этом говорит ее поза. Вторая, полусогнувшись, бежит мимо полуразвалившейся церкви с крестом в руках. Там же стоит модель с вымазанным белилами лицом и усами Фредди Меркьюри в длинном гобеленовом одеянии. Впечатляет до дрожи.

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Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 4 Сен 2018 в 6:48 PDT Российские ценители моды и дизайна не обошли в своих комментариях в соцсетях колоритную съемку:

«Это птюч какой-то».

«Это очень смешно! Баба Яга крадется по деревне».

«Мода давно сошла с ума. Меня мало что уже удивляет».

«Я люблю высокую моду, мне нравится задумка автора, но качество и исполнение совершенно нелепы. Когда я увидела эту новость, я сначала подумала, что кто-то пошутил и пытался выдать свои смешные фотографии за высокую моду. Но потом это оказалось правдой. Я разочарована».

«Кадры из фильма в жанре трэш-хоррор».

«Я бы расстрелял фотографа и стилиста — хуже сета еще видел».

Там же, в интернете, появились и обвинения в оскорблении чувств верующих. Правда, чьих именно — итальянских католиков или читающих итальянский Vogue православных русских, не уточнялось.

Андрей Кураев протодиакон «Будем считать, что это акция в защиту разрушающихся церквей русского севера».

Однако эксперты моды не видят в фотосессии не только ничего оскорбительного, но даже эпатажного. Модный журнал отличается от каталога одежды, фотографии в нем должны вызывать у читателя эмоции, ассоциации и воспоминания, как кинофильм. Так что модные бренды давно устраивают чес по неказистым городам и весям вместо того, чтобы фотографировать в набивших оскомину дворцовых интерьерах, смеется профессор моды Миланского университета Любовь Попова

Любовь Попова профессор моды Миланского университета «Все ищут каких-нибудь неожиданных ситуаций, чтобы хоть какие-то эмоции вызвать у читателей. Достаточно вспомнить: Gucci устроили показ и фоторепортаж в Вестминстере в Лондоне, сделав коллекцию с какими-то перекличками с британскими традициями. Если мы посмотрим последнюю коллекцию Flash Valentino, там были мексиканские наездницы. Или возьмем Dolce & Gabbanа — у них все рекламные кампании идут на тему Сицилии, Chanel — Древняя Греция. Просто фотографировать тряпки уже всем надоело. Чем страннее, тем лучше».