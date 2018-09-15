Чем опасно носить кальсоны под брюки

Кальсоны — нижняя мужская одежда, многими незаслуженно забытая. В переводе с французского, откуда это слово пришло в наш язык, calecon означает «трусы». В свою очередь французы переняли его из итальянского, где оно звучит как сalzoni и означает «брюки» или «штаны».

Интересна их история. Кальсоны зародились в XVI веке исключительно как предмет женской одежды. Женщины чувствовали себя в седле не совсем уютно, так как из-за быстрой езды и попутного ветра юбки сильно развевались. Да и момент посадки на лошадь и соскакивания с нее тоже был не очень удобен для дам. Тогда-то и придумали кальсоны. Несмотря на строжайшие запреты католической церкви носить женщинам такую одежду, она быстро приобрела популярность среди знатных дам. Шили кальсоны из дорогих материалов, отделывая кружевами. XIX век породил для женщин панталоны. А кальсоны стали носить богатые мужчины, надевая их под брюки. В морозные русские зимы они спасли не одного человека от замерзания. В России у этого вида одежды долгое время было свое название. Ее также могли позволить себе только состоятельные люди, и называлась она «подштанники». Уже позже, к Первой мировой войне, кальсоны стали шить солдатам, принимавшим участие в боевых действиях в зимнее время. После Первой мировой на кальсонах появились гульфики. Сейчас от них опять отказались, так как кальсоны держатся на эластичной резинке, а не на всевозможных завязках. Холодные морозные зимы в России никуда не делись. И несмотря на то что сегодня мужчины передвигаются не на лошадях, зимняя дорога всегда полна неожиданностей. Если мотор заглох, остаться на двадцати-, а то и тридцатиградусном морозе для мужчины чревато последствиями. Поэтому сторонников у этой одежды хватает. Другое дело, что они не всегда учитывают ее особенности и, спасая себя от переохлаждения, невольного наносят вред здоровью, что называется, с другой стороны.

Кальсоны сегодня шьются из эластичных материалов, чтобы они максимально обтягивали фигуру. В таком виде даже не догадаешься, что под брюками у мужчины есть еще какая-то одежда. Но в этом и беда кальсон. Обтягивая фигуру, они, во-первых, сдавливают мужские половые органы, а во-вторых, кровеносные сосуды в паху, на бедрах и ногах. У мужчины нарушается кровообращение, что ведет к целому ряду серьезных проблем, говорят ученые Манчестерского университета. Она тормозит венозный возврат крови к сердцу, может вызвать варикозное расширение вен, не позволяет телу дышать и даже способствует развитию болей в спине. Учеными был проведен эксперимент, когда мужчин в течение нескольких недель одевали в очень узкую одежду, а затем следили за их состоянием. Выяснилось, что ограниченное в движениях тело в узкой одежде давало перегрузку другим мышцам. Больше всего приходилось работать мышцам спины. Кроме того, все части тела, которые были «закованы» в узкие штаны и рубашки, к вечеру «начинали гудеть», человек испытывал усталость вдвое большую, чем те, кто носил свободную одежду.

Вторая беда от кальсон — это перегревание паховой области мужчины и конкретно яичек. Другая группа американских ученых в результате исследований пришла к выводу, что для нормального функционирования температура яичек должна быть на три градуса ниже температуры тела. Именно поэтому они расположены на поверхности тела. Достаточно им перегреться всего на один градус, и качество спермы снизится сразу на 40 процентов. Как иллюстрацию своих выводов американцы приводят в пример Индию, арабские страны и Китай, где мужчины носят широкие свободные штаны. Рождаемость в этих странах не в пример выше, чем в европейских. Профессор андрологии Аллэн Паси в течение года обследовал 500 мужчин. В первую очередь его интересовало, в чем они спят. Результатом стали выводы о том, что у тех мужчин, которые спали вообще без нижнего белья, спермограмма была на четверть лучше, чем у тех, кто спал в трусах. Причем минус 25 процентов показали именно те, чьи трусы были сшиты из современных эластичных тканей и хорошо обтягивали фигуру.

Врачи рекомендуют: лучше всего для здоровья мужчины подходят семейные трусы, а кальсоны, если их носят, должны быть свободного покроя и сшитыми из хлопка.

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