Образ дня: Николь Кидман появилась на светском приеме в «цветочном» платье

Николь Кидман уже долгое время носит гордое звание иконы моды. Женщина на каждое мероприятие неизменно выбирает стильный и в то же время элегантный образ. На самом грандиозном показе минувшей Недели моды в Нью-Йорке актриса появилась в черном длинном платье с цветочными мотивами.

Одним из самых знаковых и грандиозных показов минувшей в Нью-Йорке Недели моды стало шоу, организованное брендом Michael Kors. Поддержать и поздравить кутюрье с очередной коллекцией пожелало немало звездных гостей, среди которых, конечно, была и популярная австралийская красавица Николь Кидман.

51-летняя голливудская красавица выбрала для выхода в свет черное платье от Michael Kors в мелкий горошек, которое было щедро расшито оранжевыми цветами. Полностью закрытый длинный наряд знаменитости мог бы показаться скучным, но на белокурой актрисе он смотрелся очень гармонично. Завершили элегантный стиль Николь оригинальные черные туфли с заостренным закрытым носком и открытой пяткой. Минимальное количество косметики и легкая укладка распущенных волос сделали свое дело — Кидман была просто неотразима.

Напомним, что еще несколько дней назад актриса блистала на ковровой дорожке Кинофестиваля в Торонто, на котором она появилась в идеально продуманном белоснежном образе.