Ещё
Образ дня: Николь Кидман появилась на светском приеме в «цветочном» платье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образ дня: Николь Кидман появилась на светском приеме в «цветочном» платье 

Eva.ru 31 минуту назад
Фото: Eva.ru
Николь Кидман уже долгое время носит гордое звание иконы моды. Женщина на каждое мероприятие неизменно выбирает стильный и в то же время элегантный образ. На самом грандиозном показе минувшей Недели моды в Нью-Йорке актриса появилась в черном длинном платье с цветочными мотивами.
Одним из самых знаковых и грандиозных показов минувшей в Нью-Йорке Недели моды стало шоу, организованное брендом Michael Kors. Поддержать и поздравить кутюрье с очередной коллекцией пожелало немало звездных гостей, среди которых, конечно, была и популярная австралийская красавица Николь Кидман.
51-летняя голливудская красавица выбрала для выхода в свет черное платье от Michael Kors в мелкий горошек, которое было щедро расшито оранжевыми цветами. Полностью закрытый длинный наряд знаменитости мог бы показаться скучным, но на белокурой актрисе он смотрелся очень гармонично. Завершили элегантный стиль Николь оригинальные черные туфли с заостренным закрытым носком и открытой пяткой. Минимальное количество косметики и легкая укладка распущенных волос сделали свое дело — Кидман была просто неотразима.
Напомним, что еще несколько дней назад актриса блистала на ковровой дорожке Кинофестиваля в Торонто, на котором она появилась в идеально продуманном белоснежном образе.
Eva.ru: последние новости
Селена Гомес и Вупи Голдберг посетили показ Coach в Нью-Йорке Девчонки носят бочонки: коллекция сумок для вечеринок от Coccinelle Леди Гага в женственном образе украсила обложку модного глянца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После 26 незамужние идут на уступки»80
Округлившийся живот Бузовой вызвал переполох в Сети29
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете167
Звезды, которых не узнать после набора веса8
Звезды, которых убили наркотики
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение