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Основатель Вимм-Билль-Данн открыл частный музей на Солянке
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Основатель Вимм-Билль-Данн открыл частный музей на Солянке 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Бизнесмен Давид Якобашвили, один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которая была продана в 2011 году корпорации PepsiCo, провел торжественное мероприятие в рамках открытия своего частного музея «Собрание», пишет онлайн-газета Znak.сom. Новый музей располагается в Москве, на улице Солянка дом 16. По словам хозяина музея, на то, чтобы собрать экспозицию для будущего музея, ему понадобилось более 15 лет. Музей занимает четыре этажа. Большую часть коллекции составляют это различные механические вещи: часы, шарманки, заводные куклы, механические птички. Залы, где находятся коллекции заводных игрушек, многим из которых сто лет и более, напоминают атмосферу сказки «Щелкунчик». В здании есть даже целый механический город, который создал мастер XlX века.
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