Лучшие наряды для путешествий в дебютном шоу Алексы Чанг на Неделе моды в Лондоне

15 сентября Алекса Чанг дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, представив новую коллекцию своего одноименного бренда. Все вещи, которые мы увидели на показе, получились очень самобытными и, казалось бы, совершенно несочетаемыми друг с другом. Однако звездной моднице оказалось под силу подружить даже самые неожиданные элементы гардероба. Например, соблазнительные облегающие платья и резиновые сандалии, шелковые пижамы и строгие кейпы. Объяснение у таких внезапных стилистических решений простое: для дизайнера было важно, чтобы наряды идеально подходили для путешествий, а значит, для поездок в аэропорт и долгих перелетов. В этом вопросе важен не только стиль, но и комфорт, а потому в коллекции задействованы лишь натуральные ткани и действительно удобные фасоны. Обилие денима, шелка, бархата и хлопка, простые силуэты — на этом построена вся новая коллекция.

К продумыванию деталей Алекса подошла с особой тщательностью: к примеру, на многих вещах виднеются принты с открыточными видами и логотипы выдуманного туристического агентства, названного в честь самой Чанг. Определенно, уже совсем скоро мы увидим фото многих it-girls в этих одеяниях, сделанные в залах ожидания.

Фото: IMAXTREE