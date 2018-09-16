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Сдержанные силуэты, ретро платья и не только: смотрим дебютный показ Alexa Chung на Неделе моды в Лондоне
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Сдержанные силуэты, ретро платья и не только: смотрим дебютный показ Alexa Chung на Неделе моды в Лондоне 

WMJ.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Только год назад Алекса Чанг основала собственный бренд, как уже успела представить свою линию одежды на Неделе моды в Лондоне. Показ AlexaChung сезона весна-лето — 2019 стал дебютным в карьере дизайнера.
«Вылеты и прилеты» — так недвусмысленно Алекса Чанг назвала свою коллекцию. Казалось бы, все это история о путешествиях, постоянных разъездах и приключениях. Однако это совсем не так. Коллекция Алексы Чанг получилась очень личной: она о глубоких переживаниях, стрессе и кардинальной смене обстановки. Девушка 2 года назад переехала из Нью-Йорка, где до этого прожила целых 10 лет, теперь в ее жизни новая глава — она наконец-то вернулась в Лондон. Такой акцент на этой теме значит лишь одно — перемены в жизни дизайнера дались нелегко. Но может быть именно это сподвигло Алексу Чанг всерьез заняться модой.
Спокойно, размеренно и очень аккуратно — видно, что Алекса Чанг осторожничает. Ее дебютная коллекция получилась очень сдержанной. Дизайнер не шокирует зрителей эпатажными нарядами, нестандратными фасонами и откровенными образами. В ее модном шоу было выверено все с точностью до миллиметра. Спокойная цветовая гамма, женственные платья в бельевом стиле и лаковые плащи — вещи из новой коллекции хочется купить прямо сейчас. Нужно отдать дизайнеру должное, она не гонится за fast fashion трендами и не пытается попасть в скандальные заголовки — Алекса Чанг просто делает то, что делает. И у нее это отлично получается!
Листай галерею и любуйся образами из новой коллекции!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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