Sephora по-русски: на что обратить внимание во флагманском магазине

14 сентября 2018 года SEPHORA создала в России новое сообщество красоты. Первый флагман сети открылся в московском ТЦ «Авиапарк» одновременно с открытием онлайн-магазина. Это новое трендовое оффлайн и онлайн бьюти-пространство включает в себя большой выбор новых и эксклюзивных брендов и продуктов, а также представляет уникальный формат шопинга и сервисов, которые сделают каждый ваш визит в магазин уникальным и незабываемым.

«SEPHORA — главный игрок на международной бьюти-арене, который диктует свои правила на динамично развивающемся рынке красоты, представляя новые бренды, новые категории продуктов и инновационный формат бьюти-шопинга, способные удивить даже самых искушенных бьютиголиков. Мы очень рады предложить российским клиентам потрясающую площадку, где они смогут узнать обо всех новинках и последних тенденциях в индустрии красоты. Ключевым в нашей концепции является целостный подход к клиентам, охватывающий все каналы коммуникации. Соединяя современные технологии и сервисы, предоставляемые нашими консультантами в магазинах, мы верим, что российским покупателям будет интересно учиться вместе с нашими экспертами по красоте, вдохновляться культовыми эксклюзивными брендами и экспериментировать с разными образами. Мы рады, что Россия стала 24-ой страной, где будет представлена SEPHORA, в Регионе Европы и Ближнего Востока», — Гийом Мотт, генеральный директор SEPHORA Региона Европа и Ближний Восток.

Ультрамодный дизайн и инновационные зоны обслуживания Первый флагманский магазин SEPHORA в России воплощает визуальные и функциональные коды бренда, узнаваемые и популярные во всем мире на протяжении почти 50 лет. Каждая деталь магазина создана в неповторимом стиле SEPHORA, начиная с дизайна в известных черно-белых цветах с красными акцентами, заканчивая уникальными сервисами. Новый магазин SEPHORA — это прежде всего высокий уровень сервиса и персонализированный подход. SEPHORA — место, где консультанты — это эксперты в сфере красоты, готовые дать профессиональный и непредвзятый совет и помочь с выбором самого подходящего средства, а также сделать экспресс-макияж в самом центре магазина в пространстве Beauty Hub.

Для достижения высокого уровня профессионализма консультантов SEPHORA регулярно проводит тренинги в магазинах по всему миру, в том числе в Парижском университете SEPHORA. Российская команда SEPHORA уже прошла обучение в этом университете, погрузилась в атмосферу бренда, и теперь готова предложить российским клиентам самый интересный и уникальный опыт шопинга в SEPHORA. Пространство Beauty Hub предлагает воспользоваться новым потрясающим сервисом: Virtual Artist — это приложение, которое позволяет виртуально примерить тысячи разных образов. Также SEPHORA предоставляет возможность получить услуги Benefit brow bar для создания идеальных бровей и Gift Factory — станции по упаковки подарков.

Потрясающий выбор бьюти-продуктов SEPHORA приводит на российский рынок 12 культовых эксклюзивных брендов, а также предлагает постоянно обновляющийся портфель престижных брендов, в том числе 33 эксклюзивные марки, доступные только в российской SEPHORA.

SEPHORA — единственное место, где можно будет найти: — Известную косметику от визажиста-блогера с 26 миллионами подписчиков — Huda Beauty, одноименную косметическую линию от всемирно известного дизайнера Marc Jacobs Beauty, бьюти-продукты от королевы лайнеров Kat Von D, абсолютный must-have — хайлайтеры Becca и невероятно мерцающие праймеры бренда Farsali. — Уходовые средства за чувствительной кожей и телом, такие как: солнечный бразильский Sol de Janeiro, универсальные средства от Vita Coca, потрясающий натуральный скраб для тела от австралийского бренда Frank Body, удобные и наполненные полезными ингредиентами патчи для глаз от Patchology, продукция от японского бренда Boscia, который сочетает в себе исконные японские формулы с растительными инновациями. А также проверенный временем аптечный корейский бренд Belif. Все эти новые бренды дополнят категории, которые представляет SEPHORA, такие как: — Корейский уход: Caolion, Erborian, Tonymoly, Skinfood, Oozoo, Steblanс; — Дермо-косметические бренды по уходу за кожей: Dr. Brandt, Retinol, Rexaline, Filorga, Petitfee; — Продукты для бровей со знаменитым brow & make up брендом Benefit; — Макияж со стильным мейк-ап брендом для гурманов Too Faced; — Парфюмерия Les Contes и Solinotes; — А также профессиональный уход за волосами и модные бренды Percy&Reed, Lovien и Rich.

SEPHORA — всемирно любимое бьюти-сообщество, которое предоставляет уникальный формат бьюти-шопинга и инновационные бренды, вдохновляя своих клиентов и поклонников на новые эксперименты и способы самовыражения. Революционная концепция SEPHORA была основана Домиником Мандоно во Франции в 1969 году. Уникальный подход SEPHORA предлагает клиентам тестировать и узнавать тщательно отобранные и регулярно обновляющиеся бренды, в число которых входит как проверенная временем классика, так и инди-бренды, набирающие популярность новинки и давно любимый и знакомый бренд SEPHORA COLLECTION.