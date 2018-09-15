Ещё
Юбки с макраме, кружевные манишки и кожаные банданы в новой коллекции J. W. Anderson
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юбки с макраме, кружевные манишки и кожаные банданы в новой коллекции J. W. Anderson 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ирландца Джонатана Андерсона сложно сравнить с его коллегами по цеху, а в одежде именного бренда — найти явные тенденции. Держится он особняком и в том, чтобы интерпретировать какие-либо эпохи. В своих коллекциях Андерсон деконструирует привычные фасоны, пытаясь найти совершенно новые формы одежды. Так, 15 сентября в рамках Недели моды в Лондоне он показал блузки с объемными рукавами и огромными, свищающими в виде лент манжетами. Были и ассиметричные юбки, с неровным, как будто перекошенным подолом. Также платья, выполненные полностью в технике макраме с длинной бахромой и плетеной манишкой. А еще шаровары с прорезями на талии и широкими ремнями. Из обуви — классические кеды, к которым добавилась подошва от кроссовок, больше похожая на платформу, и сапоги с широким голеницем, которое собирается гармошкой. Возможно, это и есть одежда будущего — без фольги и пластика, но свободного направления.
Фото: IMAXTREE
Harper’s Bazaar: последние новости
10 самых откровенных платьев звезд, которые вошли в историю Джиджи Хадид сияет в прозрачном комбинезоне Кайли Дженнер выглядит роскошно в самой желанной вещи сезона — виниловых брюках
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете168
Звезды, которых не узнать после набора веса8
«После 26 незамужние идут на уступки»99
Округлившийся живот Бузовой вызвал переполох в Сети41
Что говорит цвет глаз о характере5
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение