Юбки с макраме, кружевные манишки и кожаные банданы в новой коллекции J. W. Anderson 

Ирландца Джонатана Андерсона сложно сравнить с его коллегами по цеху, а в одежде именного бренда — найти явные тенденции. Держится он особняком и в том, чтобы интерпретировать какие-либо эпохи. В своих коллекциях Андерсон деконструирует привычные фасоны, пытаясь найти совершенно новые формы одежды. Так, 15 сентября в рамках Недели моды в Лондоне он показал блузки с объемными рукавами и огромными, свищающими в виде лент манжетами. Были и ассиметричные юбки, с неровным, как будто перекошенным подолом. Также платья, выполненные полностью в технике макраме с длинной бахромой и плетеной манишкой. А еще шаровары с прорезями на талии и широкими ремнями. Из обуви — классические кеды, к которым добавилась подошва от кроссовок, больше похожая на платформу, и сапоги с широким голеницем, которое собирается гармошкой. Возможно, это и есть одежда будущего — без фольги и пластика, но свободного направления.
Фото: IMAXTREE