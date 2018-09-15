«Новая волна»: Алена Свиридова испортила фигуру неудачным нарядом

Закрытие конкурса молодых исполнителей «Новая волна» было не менее зрелищным и богатым на яркие наряды селебрити, чем открытие. Как оценит образ Алены Свиридовой с красной ковровой дорожки наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Лина Дембикова, звездный стилист, имиджмейкер, основатель сервиса по аренде платьев и подготовке к мероприятиям «Dress Up Bar»

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— В целом, мне импонирует стиль Алены Свиридовой. Чаще всего она выбирает лаконичные элегантные образы без особого декора. Но в этом образе меня смущают некоторые детали. Во-первых, посадка топа. Из-за лишнего объема он не очень удачно заправляется в брюки, образуя пузырь на груди. Декоративные полоски вокруг шеи выглядя как ленточки от медали. А верхняя резинка пережимает грудь, и в зоне подмышек вылезают предательские складки. Все это делает наряд немного неряшливым.

Хотя в целом выбор монохрома я одобряю. Также хочу похвалить минимализм в аксессуарах. В данном случае черный цвет на яркой блондинке смотрится самодостаточно.