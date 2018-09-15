Ещё
«Новая волна»: Алена Свиридова испортила фигуру неудачным нарядом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Новая волна»: Алена Свиридова испортила фигуру неудачным нарядом 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алена Свиридова Фото: kp.ru Лариса Кудрявцева
Закрытие конкурса молодых исполнителей «Новая волна» было не менее зрелищным и богатым на яркие наряды селебрити, чем открытие. Как оценит образ Алены Свиридовой с красной ковровой дорожки наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Лина Дембикова, звездный стилист, имиджмейкер, основатель сервиса по аренде платьев и подготовке к мероприятиям «Dress Up Bar»
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— В целом, мне импонирует стиль Алены Свиридовой. Чаще всего она выбирает лаконичные элегантные образы без особого декора. Но в этом образе меня смущают некоторые детали. Во-первых, посадка топа. Из-за лишнего объема он не очень удачно заправляется в брюки, образуя пузырь на груди. Декоративные полоски вокруг шеи выглядя как ленточки от медали. А верхняя резинка пережимает грудь, и в зоне подмышек вылезают предательские складки. Все это делает наряд немного неряшливым.
Хотя в целом выбор монохрома я одобряю. Также хочу похвалить минимализм в аксессуарах. В данном случае черный цвет на яркой блондинке смотрится самодостаточно.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Дичь какая-то»: в Сети высмеяли фотосессию Vogue, которая прошла в российской деревне Виктория Бекхэм повторила провокационный снимок 10-летней давности Модный разбор: повторяем самые актуальные тренды Венецианского фестиваля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После 26 незамужние идут на уступки»103
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете168
Звезды, которых не узнать после набора веса8
Округлившийся живот Бузовой вызвал переполох в Сети44
Звезды, которых убили наркотики1
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение