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Страдающая от анорексии актриса Тара Рид прячет фигуру под платьем принцессы
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Страдающая от анорексии актриса Тара Рид прячет фигуру под платьем принцессы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
42-летняя Тара Рид вышла в свет.
Актриса Тара Рид, которая в последнее время становится героиней новостей об анорексии, появилась на церемонии Daytime Hollywood Beauty Awards. Для выхода в свет блондинка выбрала струящееся платье в пол с объемным серебристо-золотым принтом. Наряд выгодно скрывал несовершенства фигуры Тары. Но, справедливости ради, стоит отметить, что, кажется, актриса понемногу начала набирать вес и уже не выглядит такой же изможденной, как это было еще несколько месяцев назад.
К слову, говорят, положительная динамика в состоянии Рид связана с ее новым романом. Видимо, молодой человек всерьез взялся за здоровье Тары.
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Фото:Global Look Press
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