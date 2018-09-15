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Дизайнер Анья Хиндмарч устроила перформанс с батутом в виде облака, чтобы презентовать свою новую коллекцию
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Дизайнер Анья Хиндмарч устроила перформанс с батутом в виде облака, чтобы презентовать свою новую коллекцию 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Британский дизайнер аксессуаров Анья Хиндмарч любит устраивать из презентаций коллекций настоящие шоу. В 2014 году, например, на подиуме были установлены огромные вращающиеся чашки, в 2015-м модели ходили мимо двух шеренг мужчин в оранжевой рабочей одежде, а через полгода на ее шоу была установлена огромная треугольная контрукция из зеркал, в которой выступали гимнасты, создавая иллюзию калейдоскопа. Хиндмарч считает, что такие акции помогут стать ближе к потребителю, а потому в рамках этой Недели моды в Лондоне устроила настоящий трехдневный перформанс.
В помпезном Банкетинг-хаус под расписанным Питером Паулем Рубенсом потолком расположился белый батут в виде облака. Пока гости лежат, прыгают и всячески развлекаются на огромной подушке, им читают сказки и лекции об искусстве, а также проводят сеансы медитации. Акция Хиндмарч приурочена к новой коллекции аксессуаров, которую можно купить уже сейчас: сумкам, напоминающим подушки и с объемными карманами, и плюшевым брелкам.
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