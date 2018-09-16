Красное платье из пластика и кожаные боди для рокеров будущего в экстравагантном шоу Gareth Pugh

Британский дизайнер Гарет Пью — один из немногих, кто позволяет творчеству полностью завладеть процессом создания одежды без оглядки на коммерцию. Его наряды всегда экстравагантны, эпатажны и часто напоминают костюмы — в повседневной носке представить такие можно разве что на самых смелых модниках или адептах субкультур. Например, в коллекции для следующих весны и лета Пью возвращает нас в эпоху киберготов, однако будущее представляется ему далеко не в технологичном свете — с тканями из фольги и функциональными комбинезонами. Наоборот, в его видении торжествует хаос после апокалипсиса: модели скрывают свои лица за масками из сеточки и полосатой шляпой в тревожных красном и черном цветах; они носят кожаные боди и пластиковые платья, блестящие пальто и брутальные сапоги на платформе. В качестве антуража — земляные дорожки вместо подиума, перевязанные скотчем головы моделей, а также макияж в виде яркой боевой раскраски. Каким бы ни представляли будущее другие дизайнеры, ничто не отменяет и видение Пью.

Фото: IMAXTREE