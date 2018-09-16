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«Чудо в перьях», платье с «подушкой безопасности» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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«Чудо в перьях», платье с «подушкой безопасности» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 37 минут назад
Фото: Passion.ru
На этот раз некоторые знаменитые девушки переборщили с оригинальностью и откровенностью. На красные дорожки они выходили в таких нарядах, что… лучше бы они надели маленькое черное платье или просто выбрали что-нибудь менее необычное, раз эксперименты у них получаются так неудачно.
Кристина Агилера
Кристина Агилера на прошедшей неделе жгла. На одно из интервью певица пришла в темно-сером бесформенном платье, завязанном узлом между ног и напоминавшем половую тряпку, а на светских мероприятиях появлялась в фееричных нарядах — белом платье из перьев и огромной кожаной косухе-пальто, которую надела с бархатной красной юбкой и «рваным» на груди топом.
Анна Антимоний
Самой нелепо выглядящей девушкой на премии «Человек года GQ» стала Анна Антимоний, ярко-красный наряд которой напомнил нам подушку безопасности.
Мария Погребняк
Мария Погребняк тоже появилась на премии журнала GQ в ярко-красном и нелепом наряде — платье на одно плечо с огромной юбкой в оборках со шлейфом. Интересно, Мария в курсе, что в этом наряде у нее не было талии?
Ксения Лукаш
Ксения Лукаш решила сражать мужчин наповал старыми проверенными методами и надела тесную жилетку, из которой ее грудь буквально выпрыгивала. Как сказала главная героиня в сериале «Карточный домик», увидев, что ее мужа соблазняет девушка с глубоким декольте: «Неужели это еще работает?».
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова решила не мелочиться и не размениваться на декольте. Девушка рэпера Тимати появилась на красной дорожке в абсолютно прозрачном платье, под которое надела только трусы. Теперь мы знаем, что у Анастасии груди разной формы.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко, которая скоро впервые станет мамой, экспериментирует с нарядами для беременных. На этот раз получилось не очень удачно. Милую ночнушку и халатик с рюшами мы бы посоветовали Регине оставить для дома.
Диана Арбенина
Диана Арбенина всегда старается выглядеть оригинально. Но вариации на тему мужского классического костюма и спортивного шика мы не оценили. Слишком все накручено-наверчено.
Рианна
Рианна встречала гостей на своем благотворительном балу Diamond Ball в прозрачном кружевном комбинезоне, поверх которого было надето что-то странное, похожее на огромный бант со шлейфом. А ниже талии певице смотреть было неловко…
Селин Саллетт
Селин Саллетт, видимо, не успела пришить пуговицы к платью перед выходом на красную дорожку. Или это французский шик и мы что-то не поняли?
Румер Уиллис
Румер Уиллис d желтом платье и объемной оранжевом пиджаке, накинутом на плечи, была похожа на человека в костюме цыпленка, зазывающего посетителей в кафе с куриными крылышками.
Фото: getty, eastnews, globallookpress, instagram, пресс-служба
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