Осторожно, горячо! Белла Хадид в нижнем белье от Рианны

В Нью-Йорке стартовала Неделя Моды. Это значит, что модницы со всего мира съехались посмотреть на новинки от дизайнеров. Пропустить такое шоу не смогла и модель Белла Хадид (Bella Hadid). Девушка приехала поддержать новую коллекцию нижнего белья исполнительницы Рианны ( Rihanna ) Savage x Fenty. Фото: Gett Image

Белла вместе со своей сестрой Джиджи Хадид (Gigi Hadid) закрывали шоу. Младшая Хадид продемонстрировала сексуальное голубое нижнее белье, прикрыв его шубой в тон. А вот старшая сестра сделала акцент на цвет хаки: кружевное белье, длинные чулки и шляпка с цветком на волосах. Стильно и очень жарко! Фото: Gett Image