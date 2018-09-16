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Осторожно, горячо! Белла Хадид в нижнем белье от Рианны
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Осторожно, горячо! Белла Хадид в нижнем белье от Рианны 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В Нью-Йорке стартовала Неделя Моды. Это значит, что модницы со всего мира съехались посмотреть на новинки от дизайнеров. Пропустить такое шоу не смогла и модель Белла Хадид (Bella Hadid). Девушка приехала поддержать новую коллекцию нижнего белья исполнительницы Рианны (Rihanna) Savage x Fenty. Фото: Gett Image
Белла вместе со своей сестрой Джиджи Хадид (Gigi Hadid) закрывали шоу. Младшая Хадид продемонстрировала сексуальное голубое нижнее белье, прикрыв его шубой в тон. А вот старшая сестра сделала акцент на цвет хаки: кружевное белье, длинные чулки и шляпка с цветком на волосах. Стильно и очень жарко! Фото: Gett Image
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