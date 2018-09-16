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Юбки из рыболовных сетей, кожаные банданы и интеллектуальный бохо в новой коллекции J. W. Anderson
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Юбки из рыболовных сетей, кожаные банданы и интеллектуальный бохо в новой коллекции J. W. Anderson 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
Показ Модного дома J. W. Anderson состоялся на Неделе моды в Лондоне. В коллекции сезона весна-лето — 2019 дизайнер продолжил разрабатывать и раскрывать собственное видение моды.
Меньше всего Джонатана Андерсона заботят мимолетные тренды. Молодой дизайнер привык создавать моду, нежели следовать течениям. Богемный шик и викторианские цитаты: рюши и накладные белые воротнички — основные атрибуты новой коллекции.
От коллекции к коллекции видно, как Андерсон растет. Как меняется и становится более взрослым то, что он делает. Как пижамы с принтом пейсли, которые он предложил нам в своем первом сезоне, трансформируются в элегантные костюмы с вышивкой ручной работы. Как оживает стиль бохо и превращается во что-то эктра-модное, без всякой лишней мишуры, бахромы и цветастости. Как в коллекциях J. W. Anderson работает печворк и новая прозрачность. Дизайнер играет с фактурами, в том числе такими, как «рыболовная» сетка и кожа, которая внезапно появляется на банданах.
Не будем обделять вниманием и другие аксессуары. Снова мы видим ugly кроссовки, но у Андерсона даже они смотрятся более женственно. А сумки и казаки, будто бы составленные из двух частей — определенно ждет коммерческий успех!
Листай галерею и рассматривай образы с показа.
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Текст: Диана Гербер
Фото: Vogue.com
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