Юбки из рыболовных сетей, кожаные банданы и интеллектуальный бохо в новой коллекции J. W. Anderson

Показ Модного дома J. W. Anderson состоялся на Неделе моды в Лондоне. В коллекции сезона весна-лето — 2019 дизайнер продолжил разрабатывать и раскрывать собственное видение моды.

Меньше всего Джонатана Андерсона заботят мимолетные тренды. Молодой дизайнер привык создавать моду, нежели следовать течениям. Богемный шик и викторианские цитаты: рюши и накладные белые воротнички — основные атрибуты новой коллекции.

От коллекции к коллекции видно, как Андерсон растет. Как меняется и становится более взрослым то, что он делает. Как пижамы с принтом пейсли, которые он предложил нам в своем первом сезоне, трансформируются в элегантные костюмы с вышивкой ручной работы. Как оживает стиль бохо и превращается во что-то эктра-модное, без всякой лишней мишуры, бахромы и цветастости. Как в коллекциях J. W. Anderson работает печворк и новая прозрачность. Дизайнер играет с фактурами, в том числе такими, как «рыболовная» сетка и кожа, которая внезапно появляется на банданах.

Не будем обделять вниманием и другие аксессуары. Снова мы видим ugly кроссовки, но у Андерсона даже они смотрятся более женственно. А сумки и казаки, будто бы составленные из двух частей — определенно ждет коммерческий успех!

Листай галерею и рассматривай образы с показа.

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Фото: Vogue.com