Алина Цыганова представила коллекцию своего бренда Subterranei в Нью-Йорке

В арт-пространстве Storefront for Art & Architecture в Нью-Йорке прошла презентация новой коллекции сезона весна-лето 2019 бренда Subterranei молодого российского дизайнера Алины Цыгановой . Поддержать ее пришли мама, хозяйка шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко, а также Херон Престон, Маша Федорова Марина Линчук , Шариз Гутиерез, Аня Зюрова, Инга Рубинштейн и другие друзья и гости вечеринки.

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В коллекцию вошли черный хлопковый костюм из приталенного жакета и юбки-карандаша с рельефными вкраплениями красных нитей, белый хлопковый костюм из мини юбки и приталенного пиджака, расписанного вручную дизайнером из аэрозольных баллончиков для текстиля, шелковая бордовая атласная рубашка свободного силуэта с контрастной отстрочкой, треугольными вырезами на рукавах и брендированными пуговицами.

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