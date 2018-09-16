Instagram-рейтинг: самые красивые невесты

Голливудские звезды всегда стараются выйти замуж тайно, но вот блогеры в Instagram привыкли делиться с подписчиками каждой минутой своей жизни. Собрали самых стильных невест!

Кьяра Ферраньи (31)

все слайды

Instagram: @chiaraferragni (14,5 млн)

Модель, блогер и it-girl буквально на днях вышла замуж за рэпера Fedez, с которым воспитывает сына. Оба платье (белоснежное, в котором она шла к алтарю, и с рисунками для вечеринки) от модного дома Dior.

Кейт Лавье

все слайды

Instagram: @kate.lavie (245 тыс.)

Кейт живет в Глазго, она ведет блог о красоте и путешествиях. Для своей свадьбы девушка выбрала нежное платье с длинными рукавами и высоким разрезом по бедру.

Эмма Виктория Лэйн

все слайды

Instagram: @emmavictorialane (48,7 тыс.)

Она модель, блогер и начинающая актриса из Лос-Анджелеса. Свадебное платье у Эммы было очень романтичным — с перьями и длинным подолом.

Элли Хиллфигер

все слайды

Instagram: @allyhilfiger (55,7 тыс.)

Наследница империи Tommy Hilfiger вышла за художника Стива Хэша на карибском острове Мюстик. Торжество прошло на пляже, на невесте было пышное платье и накидка с капюшоном. Конечно, платье — творение бренда Tommy Hilfiger.

Перниль Тисбейк

все слайды

Instagram: @pernilleteisbaek (587 тыс.)

Пожалуй, самая модная девушка Дании. Перниль была директором отдела моды в нескольких датских журналах, в 2012 году создала свой блог, а еще постоянно появляется в подборках лучших стритстайл-образов. Мы влюблены в ее свадебное платье!

Джанетт Манрара

все слайды

Instagram: @jmanrara (144 тыс.)

Джанетт — профессиональная танцовщица, участница многочисленных американских шоу. Посмотри, какая красивая вышивка была на нее платье!

Дженн Блисс

все слайды

Instagram: @jenn.bliss (3800)

Джен колесит по миру и ведет блог о моде и путешествиях. Она выбрала очень сексуальное платье!

Элина Оливо

все слайды

Instagram: @gembeauties (8200)

Элина успевает все — она начинающий блогер, визажист и фитнес-тренер. Она даже на свадьбу сама накрасилась, и получилось очень красиво!

Джулия Энгель

все слайды

Instagram: @juliahengel (1,2 млн)

Американка Джулия живет в Сан-Франциско и ведет блог Gal meets Glam. Она отдала предпочтение платье-рыбке (облегающее, но с объемным низом).

Джули Саринана

все слайды

Instagram: @sincerelyjules (4,9 млн)

Джули Саринана живет в Лос-Анджелесе. В 2009 году она создала блог Sincerely Jules, в котором пишет о моде и путешествиях.

Криселл Лим все слайды

Instagram: @chrisellelim (1, 1 млн)

Стилист, дизайнер, блогер и персональный шопер из Лос-Анджелеса. У нее была очень красивая свадьба!

А о какой свадьбе мечтаешь ты?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/instagram-rejting-samye-krasivye-nevesty-v-seti/