В Пекине открылась Неделя моды-2018 

Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».