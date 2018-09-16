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В Пекине открылась Неделя моды-2018
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В Пекине открылась Неделя моды-2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Неделя моды-2018 в Пекине открылась в субботу вечером презентацией концептуальной коллекции «Хуа — Мэн».
ИА Синьхуа: последние новости
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