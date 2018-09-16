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Уличная мода недели: назад в 80-е, красный костюм в клетку и стиль Одри
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Уличная мода недели: назад в 80-е, красный костюм в клетку и стиль Одри 

Я Покупаю 58 минут назад
Фото: Я Покупаю
Благородная охра
Одежду в теплых охристых тонах лучше всего сочетать с оттенками баклажана, спелой вишни и карамели. А чтобы образ выглядел современно, достаточно добавить несколько небольших ярких акцентов — розового или ультрамаринового цвета. Офисный дресс-код  Попробуйте сочетать одинаковые принты (например, полоску) разных цветов или оттенков. А не превратиться при этом в серую мышку или суровую директрису поможет желтый аксессуар — сумка или шейный платок. Универсальные кроссовки
Для тех, кто еще не решился на сочетание кроссовок и юбки, и для тех, кто ищет новые идеи, есть отличный вариант. К расклешенной юбке с ярким принтом подбираем кроссовки в тон и добавляем объемный пуловер. Этот уютный и комфортный лук можно оживить с помощью сумки насыщенного оттенка. Красная клетка
Клетчатый принт в этом сезоне будет везде. Выделиться из толпы поможет необычный вариант, к примеру, алый клетчатый костюм. Сочетая его с белыми кроссовками и футболкой, вы можете получить неординарный образ на каждый день. А если добавить черную сумочку и шелковый топ на бретелях, то аутфит приобретет совсем другой акцент — он станет сексуальным. Романтичный топ с брючным костюмом выглядит оригинально и свежо. Выберите топы на бретельках в бутике дизайнерской одежды Michal Negrin — и создайте свой неповторимый образ с костюмом.
Топ «Кристина» пудровый, от 21 100 руб.,
заказать: +7 (911) 925-62-63,
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michalnegrinru.ru  Стильная Одри
Женщины всего мира до сих пор копируют образы знаменитой Одри Хепберн. Этой осенью, когда женственность вновь становится популярной, элегантные и романтичные наряды в стиле Холли Галайтли и принцессы Анны особенно актуальны. Создать подобный лук поможет юбка миди спокойного оттенка с ненавязчивым принтом, пуловер oversize оттенка топленого молока, туфли или ботильоны на невысоком каблуке и классическая сумочка. А перенести нас в эпоху 60-х способны винтажные украшения — серьги и кольца с жемчугом.
Кольцо Strawberry​, жемчуг, бриллианты,
TULUPOV: заказать: +7 (343) 215-68-80  Кольцо «Королева Виктория», жемчуг, бриллианты,
TULUPOV: заказать: +7 (343) 215-68-80  Мода 80-х  Вернуться в эпоху диско или почувствовать настроение того времени легко! Достаточно надеть латексную мини-юбку, блузу с принтом «гусиная лапка», туфли на невысокой шпильке, легкий двубортный плащ или пальто — и вуаля, машина времени уже не нужна. Другие уличные образы для вдохновения:
Цветной плащ, полосатая юбка и пояс со слоганом Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси Шесть лучших брючных костюмов на осень
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Как и с чем носить рюкзак? Семь образов на каждый день недели Гид по скидкам: что купить на распродажах прямо сейчас Носки с сандалиями, свитер в штаны и еще шесть сочетаний, которые надо запретить
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