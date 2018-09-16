Уличная мода недели: назад в 80-е, красный костюм в клетку и стиль Одри

Благородная охра

Одежду в теплых охристых тонах лучше всего сочетать с оттенками баклажана, спелой вишни и карамели. А чтобы образ выглядел современно, достаточно добавить несколько небольших ярких акцентов — розового или ультрамаринового цвета. Офисный дресс-код Попробуйте сочетать одинаковые принты (например, полоску) разных цветов или оттенков. А не превратиться при этом в серую мышку или суровую директрису поможет желтый аксессуар — сумка или шейный платок. Универсальные кроссовки

Для тех, кто еще не решился на сочетание кроссовок и юбки, и для тех, кто ищет новые идеи, есть отличный вариант. К расклешенной юбке с ярким принтом подбираем кроссовки в тон и добавляем объемный пуловер. Этот уютный и комфортный лук можно оживить с помощью сумки насыщенного оттенка. Красная клетка

Клетчатый принт в этом сезоне будет везде. Выделиться из толпы поможет необычный вариант, к примеру, алый клетчатый костюм. Сочетая его с белыми кроссовками и футболкой, вы можете получить неординарный образ на каждый день. А если добавить черную сумочку и шелковый топ на бретелях, то аутфит приобретет совсем другой акцент — он станет сексуальным. Романтичный топ с брючным костюмом выглядит оригинально и свежо. Выберите топы на бретельках в бутике дизайнерской одежды Michal Negrin — и создайте свой неповторимый образ с костюмом.

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Женщины всего мира до сих пор копируют образы знаменитой Одри Хепберн. Этой осенью, когда женственность вновь становится популярной, элегантные и романтичные наряды в стиле Холли Галайтли и принцессы Анны особенно актуальны. Создать подобный лук поможет юбка миди спокойного оттенка с ненавязчивым принтом, пуловер oversize оттенка топленого молока, туфли или ботильоны на невысоком каблуке и классическая сумочка. А перенести нас в эпоху 60-х способны винтажные украшения — серьги и кольца с жемчугом.

Кольцо Strawberry​, жемчуг, бриллианты,

TULUPOV: заказать: +7 (343) 215-68-80 Мода 80-х Вернуться в эпоху диско или почувствовать настроение того времени легко! Достаточно надеть латексную мини-юбку, блузу с принтом «гусиная лапка», туфли на невысокой шпильке, легкий двубортный плащ или пальто — и вуаля, машина времени уже не нужна. Другие уличные образы для вдохновения:

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