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Как одеться стильно и неординарно в непредсказуемую погоду: 51 пример от лондонских стритстайлеров
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Как одеться стильно и неординарно в непредсказуемую погоду: 51 пример от лондонских стритстайлеров 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сейчас Неделя моды проходит в Лондоне, а это значит, что десяткам модниц приходится подстраиваться под непредсказуемую погоду, которая вечно царит в Англии. Чтобы попасть в хроники стритстайла, девушки смешивают различные стили в одном наряде, эксперементируют с деталями и выстраивают образы вокруг ярких, неординарных аксессуаров. Так, можно заметить, что некоторые из них продолжают носить летние летящие платья без рукавов, но сочетают их с остромодными ковбойскими сапогами или белыми ботильонами. Под простые джинсы и футболки они надевают яркие пальто с разноцветной меховой отделкой, какие можно найти на блошиных рынках в разных столицах моды. С классическим тренчем и брюками в тандеме идут огромные круглые серьги, выполненные из жемчужин. Рабочие костюмы и комплекты из денима сочетаются с лаконичными сумками и лодочками или кроссовками. Если великая Коко Шанель призывала убирать лишние детали из нарядов, то лондонские модницы, наоборот, собирают образы подобно мозаике, чтобы их интереснее было рассматривать.
Фото: IMAXTREE
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