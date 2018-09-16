Как одеться стильно и неординарно в непредсказуемую погоду: 51 пример от лондонских стритстайлеров 

Сейчас Неделя моды проходит в Лондоне, а это значит, что десяткам модниц приходится подстраиваться под непредсказуемую погоду, которая вечно царит в Англии. Чтобы попасть в хроники стритстайла, девушки смешивают различные стили в одном наряде, эксперементируют с деталями и выстраивают образы вокруг ярких, неординарных аксессуаров. Так, можно заметить, что некоторые из них продолжают носить летние летящие платья без рукавов, но сочетают их с остромодными ковбойскими сапогами или белыми ботильонами. Под простые джинсы и футболки они надевают яркие пальто с разноцветной меховой отделкой, какие можно найти на блошиных рынках в разных столицах моды. С классическим тренчем и брюками в тандеме идут огромные круглые серьги, выполненные из жемчужин. Рабочие костюмы и комплекты из денима сочетаются с лаконичными сумками и лодочками или кроссовками. Если великая Коко Шанель призывала убирать лишние детали из нарядов, то лондонские модницы, наоборот, собирают образы подобно мозаике, чтобы их интереснее было рассматривать.
Фото: IMAXTREE