Ещё
Роскошное платье, сверкающие туфли и торжество в Ницце: участница шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскошное платье, сверкающие туфли и торжество в Ницце: участница шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж 

WMJ.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Подопечная Леонида Агутина устроила свадебное торжество на Лазурном берегу.
Официальная регистрация барака состоялась в одном из пятизвездочных отелей Париже, после чего молодожены отправились в свадебное путешествие на Багамские остров. Свадебное торжество для родных и близких они решили устроить в Ницце. Вечеринка прошла на Лазурном берегу, на мысе Кап Ферра на вилле Ротшильда.
Для свадебного торжества Елена Максимова классическое белое платье с пышной юбкой и длинной фатой. Стоит отметить, что наряд был довольно скромным — с длинными рукавами, закрытыми плечами и без глубокого декольте. PЗавершали образ сверкающие туфли, фото которых Елена опубликовала в Instagram за несколько часов до свадьбы. В руках невеста держала маленький букет белоснежных пионов.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram,
WMJ.ru: последние новости
Индейские мотивы, сочные цвета, сексуальность и другие тренды будущей весны с нью-йоркской Недели моды Сдержанные силуэты, ретро платья и не только: смотрим дебютный показ Alexa Chung на Неделе моды в Лондоне Страдающая от анорексии актриса Тара Рид прячет фигуру под платьем принцессы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После 26 незамужние идут на уступки»
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете169
Звезды, которых не узнать после набора веса9
Чем опасны осенние арбузы14
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер48
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение