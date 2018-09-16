Роскошное платье, сверкающие туфли и торжество в Ницце: участница шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж

Подопечная Леонида Агутина устроила свадебное торжество на Лазурном берегу.

Официальная регистрация барака состоялась в одном из пятизвездочных отелей Париже, после чего молодожены отправились в свадебное путешествие на Багамские остров. Свадебное торжество для родных и близких они решили устроить в Ницце. Вечеринка прошла на Лазурном берегу, на мысе Кап Ферра на вилле Ротшильда.

Для свадебного торжества Елена Максимова классическое белое платье с пышной юбкой и длинной фатой. Стоит отметить, что наряд был довольно скромным — с длинными рукавами, закрытыми плечами и без глубокого декольте. PЗавершали образ сверкающие туфли, фото которых Елена опубликовала в Instagram за несколько часов до свадьбы. В руках невеста держала маленький букет белоснежных пионов.

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Фото:Instagram,