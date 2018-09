Лучшая поддержка! Семья Бекхэм на показе Виктории в Лондоне

На днях в Лондоне стартовала Неделя моды, и только что закончился показ Victoria Beckham. Кстати, он был особенным, ведь в этом году Виктория Бекхэм (44) празднует 10 лет с момента создания своей первой коллекции.

Ну а в первом ряду шоу уже по традиции была семья дизайнера. В своем Instagram Дэвид Бекхэм (43) поделился кадрами с показа: несколько фото и видео, на котором Вики выходит к зрителям, а потом целует детей.

Proud of mummy x 10 years and what an amazing way to celebrate in London 🇬🇧.. We are so proud of you @victoriabeckham ♥️

