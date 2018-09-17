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В полном составе: дети и муж Виктории Бекхэм поддержали ее на юбилейном показе
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В полном составе: дети и муж Виктории Бекхэм поддержали ее на юбилейном показе 

WMJ.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Виктория Бекхэм отметила 10-летие своего бренда.
Виктория отметила 10-летие своего бренда Victoria Beckham, устроив показ на Неделе моды в Лондоне. Поддержать дизайнера пришли четверо ее детей и супруг Дэвид. Официальным фотографом мероприятия выступил 19-летний Бруклин Бекхэм.
Показ состоялся перед 250 гостями. По словам Виктории, она сильно волновалась, ведь ее бренд «с каждым сезоном все больше растет». Когда Виктория завершала показ, он вышла к гостям и первым делом поцеловала детей и мужа. Дэвид снял этот трогательный момент и опубликовал его в своем Instagram.
Напомним, Дэвид и Виктория в следующем году отметят 20-летие супружеской жизни.
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Фото:Global Look Press, Instagram
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