В полном составе: дети и муж Виктории Бекхэм поддержали ее на юбилейном показе

Виктория отметила 10-летие своего бренда Victoria Beckham, устроив показ на Неделе моды в Лондоне. Поддержать дизайнера пришли четверо ее детей и супруг Дэвид. Официальным фотографом мероприятия выступил 19-летний Бруклин Бекхэм.

Показ состоялся перед 250 гостями. По словам Виктории, она сильно волновалась, ведь ее бренд «с каждым сезоном все больше растет». Когда Виктория завершала показ, он вышла к гостям и первым делом поцеловала детей и мужа. Дэвид снял этот трогательный момент и опубликовал его в своем Instagram.

Напомним, Дэвид и Виктория в следующем году отметят 20-летие супружеской жизни.

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Фото:Global Look Press, Instagram