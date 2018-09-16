Энн Хэтэуэй похожа на невесту в белом платье с тюлем Vivienne Westwood на церемонии Кампании за права человека 

Накануне вечером в Вашингтоне прошел 22-й Национальный ужин Кампании за права человека — некоммерческой организации, которая поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества. Почетным гостем вечера оказалась Энн Хэтэуэй, которая активно освещает проблемы неравенства между мужчинами и женщинами в различных профессиях. 35-летняя актриса вышла на трибуну в асимметричном платье Vivienne Westwood чистого белого цвета, рукава которого сделаны из тюля. Образ завершали белые босоножки с тонкими кожаными и пластиковыми ремешками и зачесанные наверх волосы. Хэтэуэй оказалась похожа на невесту, что только подчеркивало всю важность вечера — ведь актрисе вручили Национальную награду за равенство.