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Энн Хэтэуэй похожа на невесту в белом платье с тюлем Vivienne Westwood на церемонии Кампании за права человека
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Энн Хэтэуэй похожа на невесту в белом платье с тюлем Vivienne Westwood на церемонии Кампании за права человека 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Накануне вечером в Вашингтоне прошел 22-й Национальный ужин Кампании за права человека — некоммерческой организации, которая поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества. Почетным гостем вечера оказалась Энн Хэтэуэй, которая активно освещает проблемы неравенства между мужчинами и женщинами в различных профессиях. 35-летняя актриса вышла на трибуну в асимметричном платье Vivienne Westwood чистого белого цвета, рукава которого сделаны из тюля. Образ завершали белые босоножки с тонкими кожаными и пластиковыми ремешками и зачесанные наверх волосы. Хэтэуэй оказалась похожа на невесту, что только подчеркивало всю важность вечера — ведь актрисе вручили Национальную награду за равенство.
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