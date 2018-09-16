5 простых способов, как разнообразить свой осенний гардероб

Придется подружиться с леопардом

Да, именно леопардовый принт держится на плаву уже не первый сезон, и если вы пока еще не прониклись к нему, то стоит попробовать. В этом году достаточно будет приобрести всего лишь брюки, юбку или даже сумку с этим принтом, и ваш гардероб моментально преобразится. Только представьте, как круто будет выглядеть ваш любимый объемный свитер или пиджак в паре с леопардовой юбкой?

Поменять черную обувь на модель яркого цвета

Самый простой способ добавить яркие акценты в образ — при помощи обуви. Благо, сейчас дизайнеры придумывают осеннюю и зимнюю обувь различных цветов. Мы бы рекомендовали красную — с ней легче всего создавать модные аутфиты. Но останавливать от кислотно-салатового вас точно не будем!

Кстати, о кислотно-салатовом…

Можно покрасить в этот цвет ногти (или волосы), а можно просто пойти в Zara и купить там себе пару вещей такого оттенка и носить их с любимыми джинсами и брюками.

А как насчет меховой сумки?

Сумки из искусственного меха завладели умами модниц по всему миру. Мы то и дело наблюдаем новые стильные решения в Instagram у самых продвинутых и популярных инфлюенсеров и блогеров. И с ними тяжело не согласиться — такие сумки и правда выглядят очень круто, а как они способны преобразить ваши повседневные вещи — это сказка!

Найти себе вторую кожу

Нет, это не для съемок в хорроре. Но вещи из кожи — must have осенне-зимнего сезона. Здесь есть место для полета фантазии — можно найти крутые брюки с завышенной талией, залезть в кожаный комбинезон или надеть крутую кожаную юбку с оборками. Выбор за вами!