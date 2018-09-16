Кристен Стюарт выглядит неожиданно элегантно в коротком платье Chanel 

15 сентрября в Торонто прошла премьера кинокартины «Джеремая Терминатор ЛеРой», в котором главную роль исполнина Кристен Стюарт. На красную дорожку актриса вышла, конечно же, не в коротких шортах и растянутой майке, в каких ее привыкли ловить папарацци во время прогулок. Наоборот, Кристен поразила журналистов и фотографов своим сдержанным образом. Она выбрала мини-платье Chanel белого цвета, расшитое пайетками, и выглядила в нем элегантно (несмотря на короткую дерзкую прическу). Тем более что образ завершали классические черные лодочки.