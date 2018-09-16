44-летняя Кейт Мосс похвасталась идеальными ногами, надев эффектное черное платье 

Кейт Мосс, как и многие другие легендарные модели 90-х, не стесняется носить любые вещи, в какой бы форме она ни была. 44-летняя модель уже редко бывает занята в модных проектах, а потому ей можно расслабиться и не переживать, в каком свете представят ее фотографы и что напишут СМИ. Но Кейт, собственно, и не о чем волноваться: накануне вечером, например, ее видели в черном свободном платье, которое скрывало фигуру, но зато подчеркивало идеальные ноги. А простая прическа и неброские украшения лишь добавляли образу шика.
Мосс отправлялась на презентацию книги фотографа Марио Сорренти, который работал с ней с первых дней ее модельной карьеры. Он собрал фотографии еще совсем юной Кейт, которые, по слухам, вдохновили Кельвина Кляйна на знаменитую рекламную кампанию Obsessed.