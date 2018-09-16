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Вещи на любой вкус и возраст в новой коллекции Victoria Beckham
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Вещи на любой вкус и возраст в новой коллекции Victoria Beckham 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Лучший «подарок» к 10-летию бренда Victoria Beckham — триумфальный юбилейный показ, впервые прошедший не в Нью-Йорке, а в Лондоне. К дебюту на «родной» Неделе моды Вики подготовилась основательно, создав абсолютно универсальную и действительно многогранную коллекцию. Главной целью британки было дать поклонницам своего бренда свободу выбора и простор для фантазии. Нежные шелковые топы с кружевом или строгие удлиненные жакеты, сексуальные яркие скинни или мешковатые брюки спокойных оттенков, сдержанные трикотажные платья или легкомысленные юбки из фатина — здесь каждая женщина найдет что-то для себя. Стремясь расширить горизонты, Бекхэм пригласила к участию в показе моделей прошлого поколения — к примеру, звезду 90-х Стеллу Теннант.
Что касается цветовых решений, то здесь дизайнер также дала себе волю: насыщенный голубой, сочный красный, глубокая охра — эти оттенки Виктория «позаимствовала» из работ британской художницы Николы Тайсон, психографическим творчеством которой очень интересуется.
Фото: IMAXTREE
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