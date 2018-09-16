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Украшения в виде экзотичных цветов, гобеленовые ткани и вышивка на шоу Delpozo
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Украшения в виде экзотичных цветов, гобеленовые ткани и вышивка на шоу Delpozo 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если в прошлых сезонах Delpozo предлагали довольно строгие, но в то же время женственные наряды, за что так полюбились Мелании Трамп, то для следующих весны и лета испанский бренд обратился к более сложным силуэтам и большему разнообразию материалов. Здесь есть и полупрозрачные платья, украшенные хаотичными узорами из пайеток, и комбинезоны без рукавов из плотной перламутровой ткани, и просвечивающий кейп с вышивкой в виде цветов, и костюм из гобеленового материала и много другое. Воздушность в этой коллекции сочетается с помпезными формами. Украшения и принты в виде цветов выглядят одновременно инфантильно и нежно. Delpozo явно не ориентировались на вкусы лишь одного клиента и стремятся сейчас понравится если не всем, то хотя бы многим.
Фото: IMAXTREE
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Женский форум
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