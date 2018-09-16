Для настоящих леди: женственные силуэты, легкие текстуры и геометрические принты в новой коллекции Temperley London

В небоскребе Centre Point, откуда британская столица видна как на ладони, прошел показ Temperley London. Бренд представил новую коллекцию сезона весна-лето — 2019 в рамках Недели моды в Лондоне.

Яркая, но в то же время сдержанная — одежда из новой коллекции Temperley London создана для настоящих британских леди. Легкое нюдовое платье, расшитое пайетками, может надеть даже королева. Но ошибочно полагать, что коллекция получилась по-английски чопорной: весна в представлении Temperley London — это настоящий праздник.

В этом сезоне у Элис Темперли заметна любовь к сложным геометрическим принтам — они практически везде! Четко выверенные, как и вся коллекция, строгие линии появляются на комбинезонах, платьях и шортах. Но они совсем не выглядят скучными: наоборот, яркие, разной формы и размера, полосы придают образам интересные акценты.

Новая коллекция Элис Темперли — это яркое противопоставление тому, что было ранее. В этот раз дизайнер воспела оду абсолютной женственности и элегантности.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com