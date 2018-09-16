Кто такой уберсексуал?

Уберсексуал, юберсексуал — (нем. über, «выше», «сверх», ср. нем. Übermensch — «сверхчеловек») — гетеросексуальный мужчина с традиционными мужскими ценностями и интересами: политика, финансы, спорт, автомобили. Ему чужды нарочитая агрессия и показная брутальность. В отличие от метросексуалов уберсексуалы не так щепетильно следят за своей внешностью, а от ламберсексуалов — не подчеркивают свою мужественность.

Стиль уберсексуала — это определенно классика и кэжуал, простота, качество и комфорт. Такой мужчина отдает предпочтение зарекомендовавшим себя маркам, стараясь сочетать качество и комфорт. В то время как метросексуал часто выбирает внешний эффект в ущерб удобству, а ламберсексуал предпочитает комфорт, игнорируя модные тренды.

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