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Кто такой уберсексуал?
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Кто такой уберсексуал? 

Я Покупаю 17 минут назад
Фото: Я Покупаю
Уберсексуал, юберсексуал — (нем. über, «выше», «сверх», ср. нем. Übermensch — «сверхчеловек») — гетеросексуальный мужчина с традиционными мужскими ценностями и интересами: политика, финансы, спорт, автомобили. Ему чужды нарочитая агрессия и показная брутальность. В отличие от метросексуалов уберсексуалы не так щепетильно следят за своей внешностью, а от ламберсексуалов — не подчеркивают свою мужественность.
Стиль уберсексуала — это определенно классика и кэжуал, простота, качество и комфорт. Такой мужчина отдает предпочтение зарекомендовавшим себя маркам, стараясь сочетать качество и комфорт. В то время как метросексуал часто выбирает внешний эффект в ущерб удобству, а ламберсексуал предпочитает комфорт, игнорируя модные тренды.
Хотите прослыть уберсексуалом — покупайте базовые вещи высокого качества, делайте классическую стрижку и не забудьте про хорошие манеры — они пригодятся на пути к сердцу девушки Бонда.
​Идеальным джентльменом и мечтой всех женщин отчаянно пытаются быть (или хотя бы казаться) практически все мужчины. Кроме Джеймса Бонда, признанными уберсексуалами можно считать Боно (U2), Дональда Трампа, Пирса Броснана, Билла Клинтона, Джорджа Клуни, Эвана Макгрегора, Арнольда Шварценеггера.
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