Неожиданно. Тимати получил подарок от Карла Лагерфельда!

Ты наверняка уже знаешь, что Тимати (35) давно собирает коллекцию медведей Be@arbrick. Это японские игрушки, которые выпускаются уже 17 лет. Компания, кстати, часто делает коллаборации с Chanel , Swarovski и другими брендами.

И вот, сегодня в своем Instagram Тимати рассказал о пополнении коллекции. Оказалось, одного из медведей рэперу подарил Карл Лагерфельд (85). «Когда я начал собирать коллекцию медведей, я знал что однажды этот засранец пополнит мои ряды. Но мое желание, оставалось лишь фантазией, тк этот экспонат, в числе 50и произведённых единиц, никогда не поступал в продажу, и был разослан как подарок, только самым близким для бренда людям. Но к своему большому удивлению я получил его в подарок от @karllagerfeld! Он сказал: я видел твои фото с медведями, пора переходить на новый уровень)) и передал мне его летом из своей личной коллекции p. s. Нет назначения у этих медведей)) каждая серия это „коллаб“ с известным брендом, художником или фондом артиста. Каждая серия ограничена и чем меньше тираж, чем старше серия, тем больше она котируется тем дороже ее рынок. Это объекты современного искусства, которые торгуются на всех самых крупных аукционах», — написал Тимур на своей страничке (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

А еще рэпер поделился, что планирует собрать одну из самых больших в мире коллекций и организовать свою выставку.

