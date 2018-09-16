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Неожиданно. Тимати получил подарок от Карла Лагерфельда!
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Неожиданно. Тимати получил подарок от Карла Лагерфельда! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Ты наверняка уже знаешь, что Тимати (35) давно собирает коллекцию медведей Be@arbrick. Это японские игрушки, которые выпускаются уже 17 лет. Компания, кстати, часто делает коллаборации с Chanel, Swarovski и другими брендами.
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И вот, сегодня в своем Instagram Тимати рассказал о пополнении коллекции. Оказалось, одного из медведей рэперу подарил Карл Лагерфельд (85). «Когда я начал собирать коллекцию медведей, я знал что однажды этот засранец пополнит мои ряды. Но мое желание, оставалось лишь фантазией, тк этот экспонат, в числе 50и произведённых единиц, никогда не поступал в продажу, и был разослан как подарок, только самым близким для бренда людям. Но к своему большому удивлению я получил его в подарок от @karllagerfeld! Он сказал: я видел твои фото с медведями, пора переходить на новый уровень)) и передал мне его летом из своей личной коллекции p. s. Нет назначения у этих медведей)) каждая серия это „коллаб“ с известным брендом, художником или фондом артиста. Каждая серия ограничена и чем меньше тираж, чем старше серия, тем больше она котируется тем дороже ее рынок. Это объекты современного искусства, которые торгуются на всех самых крупных аукционах», — написал Тимур на своей страничке (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).
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Когда я начал собирать коллекцию медведей, я знал что однажды этот засранец пополнит мои ряды. Но мое желание, оставалось лишь фантазией, тк этот экспонат, в числе 50и произведённых единиц, никогда не поступал в продажу, и был разослан как подарок, только самым близким для бренда людям. Но к своему большому удивлению я получил его в подарок от @karllagerfeld! Он сказал: я видел твои фото с медведями, пора переходить на новый уровень)) и передал мне его летом из своей личной коллекции p. s. Нет назначения у этих медведей)) каждая серия это «коллаб» с известным брендом, художником или фондом артиста. Каждая серия ограничена и чем меньше тираж, чем старше серия, тем больше она котируется тем дороже ее рынок. Это объекты современного искусства, которые торгуются на всех самых крупных аукционах. Это не игрушки для детей. Это предмет интерьера для людей разбирающихся в этом течении. Планирую собрать одну из самых больших в мире коллекций и сделать выставку в Москве. Надеюсь получится)))
A post shared by Black Star (@timatiofficial) on  Sep 16, 2018 at 6:41am PDT  А еще рэпер поделился, что планирует собрать одну из самых больших в мире коллекций и организовать свою выставку.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neozhidanno-timati-poluchil-podarok-ot-karla-lagerfelda/
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