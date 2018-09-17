Ещё
«Голые» платья, купальники и море блесток: смотрим показ Ashish в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Голые» платья, купальники и море блесток: смотрим показ Ashish в Лондоне 

WMJ.ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Блеск, стразы и пайетки — основные составляющие каждой коллекции бренда Ashihsh. Вот и в этот раз подиум во всех смыслах сиял! Креативному директору Дома удалось показать чуть ли не одну из самых провокационных коллекций сезона весна-лето — 2019 в рамках лондонской Недели моды.
Эстетика подпольных вечеринок и безбашенных рейвов в последнее время все более активно читается в модных коллекциях и определенно является мощным источником вдохновения. Сумасшедший выплеск энергии, электронная музыка, кураж и танцы сутками напролет — все это в пестрых блестящих красках проявилось в новой коллекции Ashish.
Основную часть коллекции составляют экстремальнно-откровенные наряды: мини-платья, открытые топы и полупрозрачные накидки, расшитые кристаллами и пайетками. А асимметричный крой, глубокие линии декольте и кислотные цвета вещей еще сильнее подчеркивают развязный и бунтарский характер образов. Дабы почеркнуть некую противоречивость дизайнер использует довольно контрастные приемы. Так, на подиум могут выйти и «загулявшая тусовщица» в блестящем бикини и легкой блузе, и рейв-диава, в довольно элегантном (по меркам Ashish) серебристом мини-платье с рукавами-шлейфом.
Такая неоднозначная коллекция может вызывать разные эмоции: восторг и восхищение молодой энергией и подпольной ночной жизнью большого города, а может — возмущение и отторжение из-за слишком откровенных нарядов и утрированного блеска.
А что думаешь ты по поводу эстетики андеграунда? Листай нашу галерею и изучай коллекцию, в вещах из которой, возможно, скоро будут отжигать все тусовщики в подпольных барах Лондона.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Дмитрий Полухин
Фото: Vogue.com
WMJ.ru: последние новости
В полном составе: дети и муж Виктории Бекхэм поддержали ее на юбилейном показе Индейские мотивы, сочные цвета, сексуальность и другие тренды будущей весны с нью-йоркской Недели моды Беззащитные шипы «на платьях из цветов» в новой коллекции Badgley Mischka
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото57
«Всем хотелось затащить меня в постель»2
Дочь Волочковой пошла по стопам матери36
Звезды, которых не узнать после набора веса9
«Его бесит, что я живу в его доме, ем за его счет»74
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
03:49
Актрисы, которых обожают не за внешность
Звёзды Красота
11:05
Этих звезд сегодня не узнать
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение