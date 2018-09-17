«Голые» платья, купальники и море блесток: смотрим показ Ashish в Лондоне

Блеск, стразы и пайетки — основные составляющие каждой коллекции бренда Ashihsh. Вот и в этот раз подиум во всех смыслах сиял! Креативному директору Дома удалось показать чуть ли не одну из самых провокационных коллекций сезона весна-лето — 2019 в рамках лондонской Недели моды.

Эстетика подпольных вечеринок и безбашенных рейвов в последнее время все более активно читается в модных коллекциях и определенно является мощным источником вдохновения. Сумасшедший выплеск энергии, электронная музыка, кураж и танцы сутками напролет — все это в пестрых блестящих красках проявилось в новой коллекции Ashish.

Основную часть коллекции составляют экстремальнно-откровенные наряды: мини-платья, открытые топы и полупрозрачные накидки, расшитые кристаллами и пайетками. А асимметричный крой, глубокие линии декольте и кислотные цвета вещей еще сильнее подчеркивают развязный и бунтарский характер образов. Дабы почеркнуть некую противоречивость дизайнер использует довольно контрастные приемы. Так, на подиум могут выйти и «загулявшая тусовщица» в блестящем бикини и легкой блузе, и рейв-диава, в довольно элегантном (по меркам Ashish) серебристом мини-платье с рукавами-шлейфом.

Такая неоднозначная коллекция может вызывать разные эмоции: восторг и восхищение молодой энергией и подпольной ночной жизнью большого города, а может — возмущение и отторжение из-за слишком откровенных нарядов и утрированного блеска.

А что думаешь ты по поводу эстетики андеграунда? Листай нашу галерею и изучай коллекцию, в вещах из которой, возможно, скоро будут отжигать все тусовщики в подпольных барах Лондона.

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Текст: Дмитрий Полухин

Фото: Vogue.com