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Купальники в пайетках на показе Ashish
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Купальники в пайетках на показе Ashish 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В Лондоне прошел показ коллекции весна-лето 2019 Ashish. Коллекция получилась пляжная: бикини, туники, расслабленные костюмы — разумеется, все в пайетках.
Всю коллекцию смотрите тут.
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