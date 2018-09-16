Стелла Теннант, Эди Кэмпбелл и другие британские супермодели вышли на подиум на юбилейном шоу Victoria Beckham

Виктория Бекхэм вернулась в Лондон! И не просто так, а чтобы показать миру юбилейную коллекцию одежды Victoria Beckham сезона весна-лето — 2019.

Victoria Beckham существует уже целое десятилетие. Ровно 10 лет назад бывшая «перчинка» приняла решение монетизировать свою страсть к моде и стала одной из самых влиятельных женщин-дизайнеров XXI века.

Викки — икона британской моды. Она мастерски носит и мужские пиджаки, и сексуальные платья. И именно такие она и создает: безвременные вещи, не имеющие склонности к устареванию. Кажется, что одежда от Victoria Beckham никогда не выйдет из моды. Вот уже 10 лет целые поколения девушек мечтают одеваться, как Виктория. За последнюю декаду армия поклонниц Бекхэм лишь увеличилась. на нее смотрели с восторгом в 90-х, смотрят и теперь. Возможно, с такой преемственностью связано и то, что на подиум выходили далеко не стандартные для «ранней» Бекхэм модели.

Легенда 90-х Стелла Теннат открывала шоу в кристально белом брючном костюме и кружевном сатиновом комисоле. А уже ближе к финалу на подиум вышла топ-модель последнего поколения — Эди Кэмпбелл, и вновь в брюках расслабленного кроя и кружевах. Кроме того, на подиуме появились Таша Тилберг, Эмелин Валад, Рианна ван Ромпей и другие.

Надеемся, что 10-летний юбилей марки — лишь начало. И дальше Викки и ее бренд ждет лишь долгая дорога в мире моды и, определенно, статус хедлайнера на родной лондонской Неделе моды.

Листай галерею и наслаждайся образами с показа!

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Фото: Vogue.com