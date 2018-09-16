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Нескучная классика для офисных будней в новой коллекции Chalayan
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Нескучная классика для офисных будней в новой коллекции Chalayan 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Хуссейн Чалаян презентовал весенне-летнюю коллекцию, в которую вошло великое множество базовых офисных вещей, переосмысленных на новый лад. Привычные брючные костюмы, классические рубашки и строгие платья заиграли по-новому за счет мешковатых фасонов, ассиметричного кроя и фантазийных драпировок. И если обычно наряды Chalayan мало применимы к реальной жизни, то на этот раз они могут прочно обосноваться в гардеробах обычных девушек, живущих активной жизнью. Никаких странных принтов и кричащих цветов: лишь приглушенные оттенки и уместные акценты. Дизайнер явно старается стать более понятным и близким для широкой аудитории, но при этом не забывает о своем фирменном почерке. За счет этого коллекция получилась абсолютно носибельной, но — как и всегда — очень самобытной.
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