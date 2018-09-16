Джиджи и Белла Хадид снова конкурируют между собой

Вот это новость! Похоже, сестры-соперницы Белла (Bella) и Джиджи Хадид (Gigi Hadid) перестали делить между собой лидирующее место на модном олимпе. Фото: Gett Image

Дело в том, что на осенней Неделе Моды, которая проходит в Нью-Йорке, сестры согласились вдвоём принять участие в показе нижнего белья. Самое интересное, что они были в совершенно разных, но одинаково привлекательных образах. Белла — вся в голубом, а Джиджи — в белье цвета хаки. Модели позировали среди густой листвы и искусственных прудов, постоянно взаимодействуя друг с другом. Фото: Gett Image Кстати, новая коллекция нижнего белья стала доступна для покупки сразу после показа. Девочки, поторопитесь!