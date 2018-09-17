Под питона, круглые, микро и другие актуальные модели сумок этой осени

С приближением осени нужно обновить гардероб. Но кроме уютных свитеров и теплых пальто, не забудьте про сумки. Можно сказать, что это самый главный элемент нашего образа — неподходящий аксессуар, например, может сразу испортить впечатление от всего наряда, кроме того, сумка наш «лучший» друг (после бриллиантов) — в ней хранится почти вся наша жизнь.

Новый формат

Время глобальных экспериментов! В этом сезоне обратите внимание на сумки круглой формы. И хотя смотрятся такие модели необычно, вы быстро привыкните к этому модному тренду и не захотите с ним расставаться.

Сумки-шары есть уже почти везде. Как только на высоких подиумах отгремели показы Louis Vuitton , Balmain и Chanel , масс-маркет сразу переманил к себе новый тренд, так что выбор моделей не ограничивается ничем. С принтом, бахромой, тиснением или вышивкой — вы можете отдать предпочтение любой модели, главное — ее необычная форма. А вот с размером лучше не перебарщивать, выбирайте сумку среднего размера — это самый удобный вариант!

Микро-сумки

В тренде — сумки для дюймовочек: они настолько маленькие, что туда поместится разве что телефон. Но не стоит сразу отбрасывать этот вариант. Конечно, такая модель совсем не универсальная, зато какая красивая! Возьмите ее себе на заметку: иметь в гардеробе такую микро-сумку точно стоит, потому что она идеально дополнит ваш вечерний образ. Маленькая и аккуратная она придаст женственности и легкости.

Мир Дикого Запада

Сумка-седло — это стильный привет из 90-х. Силуэт этой сумки изобрел Джон Гальяно , когда работал в Christian Dior. Нетрудно догадаться, что название модели напрямую связано с ее формой — с такой сумкой вы всегда будете на коне!

Ну, раз все «болеют» ностальгией, почему бы и нам не подцепить эту модную инфекцию? Сумка в стилистике Дикого Запада — отличное дополнение к вашему осеннему образу. Кстати говоря, она очень удобная. На ремешке, цепочке или кольце — такая модель будет вашей верной спутницей в этом холодном сезоне.

Дико модно

Леопарды, змеи, зебры — кажется, будто мы попали в зоопарк. Мода на животные принты настолько захватила публику, что, наверное, не найдется человека, у которого бы не было чего-нибудь анималистичного. Но согласиться стоит: «дикие» узоры выглядят очень эффектно.

Сумка с животным принтом — это идеальный вариант для тех, кто хочет быть в тренде, но боится поддаться эксперименту. Все-таки надеть леопардовое пальто решится не каждая, а вот взять с собой модный аксессуар аналогичной расцветки не стоит труда. Кстати говоря, сочетать животные принты не так уж и сложно: самое простое — это, конечно, монохромные образы, но комбинация разных цветовых решений или узоров тоже имеет место быть.

Два в одном

Для тех, кто хочет чего-то необычного подойдут комбинированные модели. Кстати, такой подход очень удобный — вы при желании можете совместить сразу несколько трендов. Однако в таком случае больше ничем не перегружайте образ: пусть сумка будет солирующим элементов вашего аутфита, остальные элементы должны быть более сдержанными.

Кожа и клетка, клетка и винил, кожа и мех и так до бесконечности — комбинаций может быть огромное количество разных цветов, текстур и форм — вы точно найдете для себя идеальный дуэт.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб