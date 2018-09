Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки 

Первые послевоенные десятилетия молодежные субкультуры сменяли друг друга одна за другой, не создавая того видового разнообразия, к которому мы привыкли сегодня. Но в 1970-е единый анти-мейнстрим начинает распадаться. Одной из причин тому является дальнейшее развитие рок-н-ролла, который распался на мейнстримовый поп-рок, хард-рок с его первоначальным интересом к психоделике и панк-рок — наиболее быструю и агрессивную разновидность, выросшую из гаражного рока.

Собственно сам термин панк-рок впервые был использован музыкальными критиками именно для описания творчества гаражных групп в конце 1960-х — начале 1970-х. С самого начала термин «панк» включал в себя не только манеру исполнения, но и внешнюю стилистику музыкантов. Если рок-н-ролльщики 1960-х старались выглядеть модно, то панки подчеркивали своим внешним видом наплевательское отношение к мейнстриму.

Грязная и рваная одежда, всклокоченные волосы, нарочито неаккуратные логотипы групп на куртках, — панки противопоставляли себя не только поп-культуре, но и остальным контркультурам. Одним из создателей эстетики панков можно считать Ричарда Хэлла — создателя групп Neon Boys, Television, Voidoids, Heartbreakers и Dim Stars. Еще будучи фронтменом коллектива Television, он начал появляться на сцене с короткой всклокоченной стрижкой в противовес длинным волосам хиппи и хард-рокеров и сложным прическам диско-исполнителей.

Другими отцами-основателями панка является группа Ramones. Впрочем, американский коллектив скорее следует благодарить за музыкальное развитие панк-рока. Во время студийной записи своих альбомов музыканты использовали метроном, который работал на самой высокой скорости, которую ранее никто не использовал. Именно агрессия и скорость в дальнейшем станут отличительными чертами панк-рока.

После практически постоянного экономического роста 1960-х, который отмечался не только в США, но и в Европе, настали достаточно суровые 1970-е годы. Рецессия в экономике штатов, сдобренная топливными кризисами 1973 и 1979 годов и ростом цен на энергоресурсы, мощнейший экономический спад в Великобритании полностью изменили настрой в обществе.

Если рабочая молодежь 1960-х впервые за долгое время получила возможность тратить на себя, покупать красивую одежду, мотоциклы и тусить в клубах и барах, то перспективы молодых людей в следующем десятилетии были куда менее привлекательными. Именно поэтому в 1970-е годы столь популярными в Западной Европе одновременно стали левые и правые идеи, начался подъем футбольного фанатизма, да и в целом на смену пропагандирующим любовь хиппи пришли наполненные агрессией субкультуры.

Еще до того, как панк-рок вышел на большую сцену, начала формироваться панк-эстетика. Началось все с футболок с непристойными принтами. Одним из самых культовых стал принт Snow White and the Sir Punks, впервые появившийся в 1967 году в журнале Realist, где он был частью постера Disneyland Memorial Ogy. Даже оригинал поражал своей откровенностью, а панковское прочтение и вовсе выходило за все рамки. Сюжет принта сводился к тому, что пятеро гномов насиловали Белоснежку, а двое оставшихся занимались анальным сексом.

Постепенно в панковскую моду вошли булавки, серебряные украшения и шипы, а подчеркнуто мужские предметы одежды вроде армейских ботинок и кожаных курток-косух могли сочетаться с такими женскими решениями, как обильный макияж, чулки и балетная пачка. Одежда зачастую намеренно рвалась на куски — в таком случае заколки и булавки несли не только эстетический, но и функциональный смысл. Наиболее одиозные панки использовали в качестве предметов одежды мусорные пакеты, целофан, оборачивались в подвязки и надевали множество подтяжек.

Что касается волос, то многие панки начали уделять растрепанности особое внимание, укладывая волосы лаком. К середине 1970-х в моду стали входить ирокезы, ставшие впоследствии символом панка. Однако в семидесятые ирокезы все еще были довольно скромных размеров, да и в яркие цвета их практически не красили.

В отличие от многих других субкультур панк с самого начала параллельно развивался по обе стороны океана — в США и Великобритании. Причем в Старом свете панки с самого начала стали любимцами модных дизайнеров. Благодарить нужно Малькольма Макларена и Вивьен Вествуд. Британские дизайнеры открыли в Лондоне в 1971 году бутик Let it rock, который спустя два года сменил имя на Too Fast to Live, Too Young to Die, а спустя еще год — на SEX.