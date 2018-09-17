Вопрос эксперту: сколько должно стоить качественное демисезонное пальто?

Как выбрать хорошее и не переплатить?

Наталья Душегрея

дизайнер,

обладательница золотой статуэтки «Подиум»,

лауреат конкурса «Деловая женщина года-2015».

Если пальто сшито из «вареной» шерсти, хорошего драпа, оно не может стоить дешево. Оптовая стоимость таких тканей составляет от 8 до 24$ за метр. На пальто уходит в среднем от 3 до 5 метров материала, плюс подклад, фурнитура, пошив, аренда, налоги.

В итоге минимальная розничная цена, за которую можно купить качественное пальто, со всеми возможными скидками, не может быть ниже 12 000 рублей. Обычная цена на пальто из новой коллекции будет выше, порядка 20 000-25 000 рублей.

Если мы рассмотрим демисезонное пальто из хорошей плащевой ткани с водоотталкивающей пропиткой, с актуальным на сегодняшний день принтом, на тонком качественном утеплителе — цена окажется примерно такой же.

Средний расход плащевой ткани на изделие: от 3,5 до 5 метров по 3,5$ за метр, плюс стоимость печати по ткани в таком же метраже: 150 р/м, подклад, утеплитель (порядка 3,5 м), стежка, пошив, фурнитура, налоги, аренда.

В итоге получаем точно такую же картину: от 12 000 до 20 000 рублей

5 советов дизайнера: как выбрать модное пальто

1 Сделайте ставку на цвет. В вашем шкафу уже, наверняка, есть не одно черно-серое пальто в котором можно только «погулять с собакой». Не стоит покупать еще одно такое же. Возьмите яркую интересную вещь. Помните, что 3/4 года в средней полосе России будет серо и уныло. Станьте сами себе (и окружающим) праздником!

2 Определитесь с оптимальной длиной. Подумайте о практичности, если вы планировали купить только одну вещь из осенне-зимнего гардероба. Много ходите пешком? Берите пальто длиной 90-110см. Куртки и короткие полупальто будут верными друзьями автомобилисток. В вашем гардеробе много длинных платьев и юбок, то вам необходимо длинное пальто. Если это вещь будет не только «на выход», сразу прочитайте, как за ней ухаживать. Помните про слякоть: подол будет быстро пачкаться. Если пальто или плащ сшиты из непромокаемой плащевки, проблему можно легко решать, просто протирая его влажной салфеткой.

3 Читайте состав ткани и утеплителя. «Толще» не значит «теплее». Инновации не стоят на месте. Есть масса тонких, легких и очень теплых наполнителей. Зачем Вам лишний объем? Альпалюкс, тенсуэль, cиберия, шерстипон и другие имеют массу преимуществ. Мне, например, в качестве утеплителя импонирует 40%-ная верблюжью шерсть. Гидроскопичный, гипоаллергенный, очень полезный для здоровья утеплитель. При таком соотношении шерсти и микроволокна пальто можно даже стирать в машине, что сильно облегчает уход за ним. И кстати, позволит сэкономить на химчистке.

4 Порадуйте себя. Мы редко носим одни и те же вещи более двух лет подряд, в силу того, что они просто надоедают. А потом изредка надеваем. Поэтому не покупайте пальто на 10 лет вперед. Купите то, что нравится именно сейчас: цвет, фасон, принт, если он есть. Побудьте собой! Остромодной, милой, яркой, нежной или легкомысленной.

5 Не экономьте на себе, потому что качественная одежда — это инвестиция не только в стиль, статус и хорошее настроение, но и в собственно здоровье.