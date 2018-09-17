Модные тенденции: 5 винтажных вещей, которые популярны сейчас

Винтаж каждый год возвращается в моду в разных его проявлениях: будь то бахрома, дорогие сумки из старых коллекций или лимитированный «levis». Сегодня мы его встречаем в виде кроп-топов, толстых каблуков, бельевого стиля, джинсов с высокой талией и костюмов овер-сайз. Модные тенденции: 5 винтажных вещей, которые популярны сейчасКроп-топы

Еще пару лет назад кроп-топы

были привилегией маленьких девочек, и даже на чуть более взрослых девушках они смотрелись несколько неуместно. Сейчас, на улицах можно встретить большое количество тех, кто готов похвастаться красивым прессом и тонкой талией надев на себя подобную модель.

Толстый каблук

Главный тренд 70-х и 80-х годов — толстый и невысокий каблук. Он элегантно смотрелся как с платьями, так и с джинсами. Собственно, сегодня ничего не изменилось. Этот каблук вновь

вернулся и стал невероятно популярен, сменив высокую шпильку на платформе.

Платье в бельевом стиле

Тут и говорить нечего!

Кажется, платье в бельевом стиле уже есть буквально у всех. Универсальная вещь, некогда модная в конце 20-го века, сегодня — один из любимых атрибутов любой модницы. Захотела — украсила его грубыми сапогами и косухой, захотела — тонкой шпилькой и струящимся кардиганом. В общем, моду на винтаж стоит благодарить хотя бы за такую незаменимую вещь!

Джинсы

с высокой талией

Они делают нас стройней и выше, они универсальны, и они очень полюбились всем

модницам! Да-да, речь идет о джинсах mom-fit, жизнь без которых, мы, кажется, уже не представляем.

Еще в 80-х джинсы с высокой талией буквально ворвались в модную жизнь, не оставив шанса остаться без внимания.

Овер-сайз костюм Вплоть

до нулевых все носили пиджаки с огромными несуразными плечами, от которых потом

еще добрых 15 лет пытались избавиться и навсегда забыть. Однако частично эта мода снова вернулась, только теперь огромные плечи не выпирают, а аккуратно

свисают на хрупких женских плечиках. Покупать такой костюм вовсе не обязательно,

можно одолжить у любимого мужчины, папы или брата.

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