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Платья из пузырчатой пленки, святящаяся обувь и самые странные «голые» наряды в весенне-летней коллекции Nicholas Kirkwood
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Платья из пузырчатой пленки, святящаяся обувь и самые странные «голые» наряды в весенне-летней коллекции Nicholas Kirkwood 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Николас Кирквуд представил традиционно странную, но от того еще более интересную коллекцию на Неделе моды в Лондоне. Показ напоминал перформанс, а участие в нем принимали в основном обычные женщины, мало похожие на худосочных моделей. Правда, одна звезда подиумов здесь все же была — и это Винни Харлоу. На красавице с экзотической внешностью футуристичные наряды смотрелись очень гармонично. Впрочем, все остальные девушки также выглядели впечатляюще в многослойных фатиновых платьях, полупрозрачных блузках и юбках, огромных пуховиках и топах из сетки. Лейтмотивным для дизайнера стал образ невесты — но не простой, а будто прибывшей из будущего. Именно поэтому вся коллекция выполнена в белом цвете, в том числе — платье из пупырчатой пленки (да, той самой, в которую обычно упаковывают что-то хрупкое) и светящиеся ботильоны. Обувь вообще заслуживает отдельного внимания, ведь бренд Nicholas Kirkwood особенно ею славится. Помимо горящих в темноте, здесь также есть ботильоны с пустым неоновым каблуком, туфли из цветных проводов, босоножки из все той же пузырчатой пленки, цветные шлепки на увесистой платформе и ботфорты, сделанные будто из спортивных лент.
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