Блестящие, ярко-желтые, из вельвета, в клетку и не только: выбираем модное пальто на осень

Ничто так не поднимает настроение осенью, как новое крутое пальто! В этом сезоне не берем в расчет вечную классику вроде коконов и «халатов» и пускаемся в новое модное путешествие. Рассказываем о самых горячих трендах «пальтовой» моды в этом материале.

Блестящие дождевики

Если ты все еще не познала всю прелесть дождевиков, пора это сделать в новом сезоне. Все модницы мира уже по достоинству оценили этот тип верхней одежды. Во-первых, дождевики и правда спасают от влаги, а во-вторых, сейчас их делают такими яркими и крутыми, что они легко могут стать базой для отличного модного look’а. Этой осенью предлагаем тебе не расставаться с фестивальным настроением и приобрести блестящий дождевик. Носить его лучше всего с однотонными вещами и не надевать сумку на плечо, чтобы она не повреждала «драгоценное» покрытие.

Вельветовые полупальто

Раз уж в этом сезоне в тренде 80-е, совсем не удивительно, что вернулись в моду вельветовые полупальто. Наверняка у тебя было подобное в детстве. Отложной воротник, пояс и слегка свободный крой — такие пальто отлично смотрятся в паре с платьями по фигуре и ботильонами-носками.

Желтый цвет

Как спел бы Филипп Киркоров : «Цвет настроения… желтый!» Этой осенью сливаемся с пожелтевшей листвой и носим пальто всех оттенков желтого. Канареечный, лимонный, абрикосовый, шафрановый и янтарный — пальто такой гаммы станет отличным вложением в модный гардероб. Выбирай как пальто-халаты, так и коконы, и просто модели прямого кроя. Помни, что желтый не сочетается с красным, а вот с ультрафиолетом вполне!

Цветная клетка

Привычные нам пальто в клетку по-прежнему имеют место быть. Однако им придется стать чуточку ярче, чтобы считаться последним писком моды. Тренд на цветную клетку, конечно, не смог обойти стороной и верхнюю одежду. Лучше всего в повседневный гардероб впишутся пальто приглушенной цветовой гаммы: синие, бледно-розовые, желтые, кофейные. А для самых смелых — красная, фиолетовая и ярко-оранжевая клетки.

Супероверсайз

Пока тренд на сексуальность, да и отличная погода до нас еще не добрались, кутаемся в сто одежек. Благо «размеры» этих одежек позволяют. С подачи Balenciaga, The Row, Christian Dior и многих других этой осенью огромная верхняя одежда — один из показателей стиля, будь то oversize тренч или просто объемное пальто «с мужского плеча». Кроме того, кожа не сдает позиций. Если ты приобретала виниловый тренч oversize в прошлом сезоне, можешь смело носить его и в этом. Также по-прежнему в тренде шубы-чебурашки, ну а о вещах с анималистичным принтом мы и так уже много сказали. Леопардовое меховое пальто на пару размеров больше — выбор самых ярких модниц.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: архивы пресс-служб, GlobalLookPress