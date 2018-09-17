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Гобеленовая вышивка, широкополые шляпы с вуалью и викторианские платья-баллоны: смотрим весенне-летнюю коллекцию Simone Rocha
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Гобеленовая вышивка, широкополые шляпы с вуалью и викторианские платья-баллоны: смотрим весенне-летнюю коллекцию Simone Rocha 

WMJ.ru + ещё 2 39 минут назад
Фото: WMJ.ru
Путешествия во времени невозможны? Сущий пустяк! Гости показа Simone Rocha докажут обратное. В рамках лондонской Недели моды дизайнер представила весенне-летнюю коллекцию, которая отсылает нас и к готической Англии, и к монархическому Китаю.
Симон Роша — одна из тех дизайнеров, на которых не влияют ни современные тенденции, ни новые веяния. Наоборот, она сама создает их! В этот раз Симон вдохновлялась историческим прошлым, чем и объясняется локация модного шоу. Показ проходил в неоклассическом особняке Ланкастер-Хаус в Вестминстере.
Откуда у дизайнера любовь к восточной культуре, догадаться несложно. Несмотря на то, что сама Симон уроженка Ирландии, в ее жилах течет китайская кровь. В этот раз дизайнер решила отдать должное предкам и посвятить коллекцию своей второй родине. Сложные многослойные костюмы, пелерины, широкополые шляпы и вуаль, прикрывающая лицо — вдохновлялась Симон костюмами женщин 16 века. В тот период во главе Китая стояла династия Тан, лица фавориток правителей Симон запечатлела на платьях. Дизайнер еще раз доказывает, что понятие красоты едино для всех — нас до сих пор восхищают поразительно скроенные наряды женщин того времени.
Но оставить без внимания Англию, где проходил показ Simone Rocha, дизайнер тоже не могла. Вдохновившись историей своих предков, Симон решила продолжать эту тему, и в стародавней Британии тоже нашла источники вдохновения. Готический мрачный стиль, гобеленовые костюмы, Симон даже возродила позабытое всеми платье-баллон — с ним она экспериментировала больше всего. Похоже, что викторианские мотивы совсем скоро войдут в моду. Аристократический стиль чопорной Англии придется по душе любительницам классики.
Листай галерею и выбирай, какие из нарядов тебе нравятся больше: костюмы китайских наложниц или платья настоящих аристократок!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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