Симон Роша создала наряды для аристократок нового времени

Новая коллекция Simone Rocha создана для настоящих леди, стремящихся подчеркнуть свою женственность и сексуальность, но сохранить при этом флер загадочности и томности. «Голые» юбки ирландский дизайнер сочетает с широкополыми шляпами, покрытыми длинной вуалью; а прозрачные платья делает менее провокационными за счет многослойности. Также Симон экспериментирует с фасонами: здесь можно увидеть самые разные интерпретации платья-баллона, и также — оригинальные вариации привычных пальто и тренчей. Обилие кружева, шелка, тюля и вышивки в виде цветов делает коллекцию особенно нежной и романтичной. Также многие вещи украшают рукава-фонарики, многочисленные оборки, пух и перья. Ну и, конечно, куда же без исторических отсылок, которыми знаменита Роша: к ним относятся не только портреты в готическом стиле, которые появились на многих платьях, но и отложные воротники, любимые дамами 17 века.

После таких шоу в очередной раз можно убедиться, что Симон уже бессмысленно сравнивать с модельером-отцом Джоном Роша. Она давно заслужила признание в фэшн-индустрии и с каждым показом лишь продолжает прочно закреплять позиции своего бренда в мире британской моды.