Интригующие 50-е: когда женщины носили «пули» на груди

В середине прошлого века среди западных женщин, главным образом американок, вошли в моду бюстгальтеры-пули (bullet bras). С косточками, перпендикулярными к телу, они действительно напоминали конусообразную часть пули. Популярность этой разновидности женского белья принесли так называемые sweater girls — голливудские актрисы, повадившиеся носить «пули» под шерстяными свитерами. К 60-м годам мода вильнула в другую сторону, и о «пулях» все забыли.

Пожалуй, хватит теории. Мы же ради фотографий здесь собрались, правда?

Источник: Vintage

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