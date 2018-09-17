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Новая коллекция одежды от бренда Roland Mouret на Лондонской неделе Моды
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Новая коллекция одежды от бренда Roland Mouret на Лондонской неделе Моды 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.
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