Новая коллекция одежды от бренда Roland Mouret на Лондонской неделе Моды

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.

Пекни, 17 сентября /Синьхуанет/ — 16 сентября на Неделе моды сезона весна-лето 2019 в Лондоне состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Roland Mouret.