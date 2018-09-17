41 образ для летних вечеринок от Peter Pilotto

Бренд Peter Pilotto, который так любит Бейонсе, традиционно радует идеальными вечерними и коктейльными платьями. Креативные директора марки Питер Пилотто и Кристофер де Вос специализируются именно на них, и в этом деле мало кто может с ними конкурировать. При просмотре снимков с весенне-летнего показа сложно избавиться от сладких грез на тему летних выходов в свет. Сочные оттенки, нежные цветочные принты, завораживающие переливы ламе — все это делает творения двух дизайнеров особенно желанными. Один из самых распространенных в этой коллекции приемов — омбре. Плавные переходы от одного цвета к другому превратили наряды в картины, а жизни им добавили летящие ткани и эффектные драпировки. Нежно-розовый, лавандовый, золотой, коралловый, насыщенный синий и небесно-голубой — главные цвета коллекции. Все силуэты — очень женственные. И речь идет не только о платьях: тут также есть юбки разной длины, брючные костюмы, комбинезоны, жакеты без рукавов, топы из платков и шелковые пижамы. Так что наряд для вечеринки с любым дресс-кодом найдется без труда.