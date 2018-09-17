Силиконовый ужас: экс-жена Сталлоне напугала декольте

Пластические операции 55-летней Бриджит Нильсен дают о себе знать.

Датская актриса, бывшая модель Playboy, пришла на pre-party кинопремии «Эмми» в весьма провокационном наряде — обтягивающем черном комбинезоне с очень глубоким вырезом. Только вот исполнительница роли Рыжей Сони в «Конане-Варваре» не подумала о том, как будет в смелом декольте выглядеть ее бюст. «Как будто что-то инородное», — ужаснулись зрители.

Напомним, в 2008 году Бриджит решила сделать себе подарок к 45-летию, и прошла целый курс пластических операций. В том числе, вставила грудные импланты. После этого ее даже вновь сняли для журнала Playboy. Но 10 лет спустя бюст Нильсен выглядит уж не так привлекательно.

Хотя в целом фигуре актрисы и экс-модели можно лишь позавидовать. А ведь она совсем недавно стала мамой! Да-да, на шестом десятке Бриджит родила дочку. Случилось это в середине лета, и вот, три с небольшим месяца спустя, звезда находится уже в отличной форме.

Отец малышки — муж Бриджит, 39-летний Маттиа Десси. Он не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса, а работает обычным барменом. И в своей знаменитой жене души не чает. Все ее особенности, которые посторонним людям кажутся недостатками, он, напротив, считает достоинствами любимой жены. И декольтированные наряды тоже одобряет.

Да и стоит признать: роскошные туалеты с глубокими вырезами — вещи сложные и многогранные. Именно поэтому не каждая женщина может грамотно их носить. Многие знаменитости не раз попадали впросак в платьях с внушительными декольте. Wday.ru собрал фото таких провалов в одной галерее.

Звезды, которые не умеют носить платья с декольте

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