Ещё
Силиконовый ужас: экс-жена Сталлоне напугала декольте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Силиконовый ужас: экс-жена Сталлоне напугала декольте 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Пластические операции 55-летней Бриджит Нильсен дают о себе знать.
Датская актриса, бывшая модель Playboy, пришла на pre-party кинопремии «Эмми» в весьма провокационном наряде — обтягивающем черном комбинезоне с очень глубоким вырезом. Только вот исполнительница роли Рыжей Сони в «Конане-Варваре» не подумала о том, как будет в смелом декольте выглядеть ее бюст. «Как будто что-то инородное», — ужаснулись зрители.
Напомним, в 2008 году Бриджит решила сделать себе подарок к 45-летию, и прошла целый курс пластических операций. В том числе, вставила грудные импланты. После этого ее даже вновь сняли для журнала Playboy. Но 10 лет спустя бюст Нильсен выглядит уж не так привлекательно.
Хотя в целом фигуре актрисы и экс-модели можно лишь позавидовать. А ведь она совсем недавно стала мамой! Да-да, на шестом десятке Бриджит родила дочку. Случилось это в середине лета, и вот, три с небольшим месяца спустя, звезда находится уже в отличной форме.
Отец малышки — муж Бриджит, 39-летний Маттиа Десси. Он не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса, а работает обычным барменом. И в своей знаменитой жене души не чает. Все ее особенности, которые посторонним людям кажутся недостатками, он, напротив, считает достоинствами любимой жены. И декольтированные наряды тоже одобряет.
Да и стоит признать: роскошные туалеты с глубокими вырезами — вещи сложные и многогранные. Именно поэтому не каждая женщина может грамотно их носить. Многие знаменитости не раз попадали впросак в платьях с внушительными декольте. Wday.ru собрал фото таких провалов в одной галерее.
Звезды, которые не умеют носить платья с декольте
Мэрайя Кэри
Бритни Спирс
Хайди Клум
Пэрис Хилтон
Белла Хадид
Дакота Джонсон
Кендалл Дженнер
Сьюзан Сарандон
Кира Найтли
Кендалл Дженнер
Ванесса Паради
Кристен Стюарт
Кристина Агилера
Сара Джессика Паркер
Мэрайя Кэри
Коварное декольте: с Дакоты Джонсон перед фотографами сползло платье
Звездочки на ногах: селебрити, которые страдают от варикоза
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Это фиаско: супермодель Лара Стоун оделась как провинциалка Агилера в платье из перьев превратилась в гадкого утенка Даутцен Крус показала, как надо одеваться осенью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все28
Дочь Волочковой пошла по стопам матери25
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото46
«Его бесит, что я живу в его доме, ем за его счет»58
«После 26 незамужние идут на уступки»148
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды Красота
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение